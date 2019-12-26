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  4. Japonya'da 10 yıldır ilk kez bir yabancı idam edildi

Japonya'da 10 yıldır ilk kez bir yabancı idam edildi

26.12.2019 15:22 | Son Güncelleme

Wei Wei adlı Çin vatandaşı, dört kişilik bir aileyi iki kişiyle birlikte öldürmekten suçlu bulunup ölüm cezasına çarptırılmıştı. Japonya'da ölüm cezasına çarptırılanlara, idam edilecekleri infaz günü söyleniyor. Ülkede cezalarının infazını bekleyen 100'den fazla idam mahkumu var.

Japonya'da 10 yıldır ilk kez bir yabancı idam edildi

Japonya'da dört kişilik bir aileyi öldürmekten suçlu bulunan Çin vatandaşı Wei Wei idam edildi. Wei Wei ülkede son 10 yıldır idam edilen ilk yabancı oldu.

40 yaşındaki Wei Wei, cinayetleri işlediğini itiraf etmiş ancak geri planda olduğunu savunmuştu.

Ülkede ölüm cezasına çarptırılanlara, idam edilecekleri infaz günü söyleniyor.

Japonya Adalet Bakanı Masako Mori, Wei Wei'nin infaz emrini "dikkatli bir değerlendirmeden sonra" imzaladığını söyledi.

Masako Mori, "Mutlulukla yaşayan aile üyeleri, ki bunlara 11 ve 8 yaşındakiler de dahil, bencilce nedenlerle öldürüldü. Bu çok vahşi bir vaka" dedi.

Japonya Adalet Bakanı Masako Mori

Soygun ve dört cinayet

Wei Wei, iki kişiyle birlikte Fukuoka kentinde iş adamı Shinjiro Matsumoto'nun evini soymaya çalışmıştı.

Matsumoto ve iki çocuğu boğularak, eşi ise banyoda öldürülmüştü.

Cesetleri ise ağırlık bağlandıktan sonra Hakata Körfezi'nden denize atılmıştı.

Wei'yle birlikte cinayetleri işleyen iki kişi Çin'e kaçmıştı.

Bu kişilerden biri Çin'de 2005'te idam edilmiş, diğeri de ömür boyu hapis cezası almıştı.

100'den fazla idam mahkumu var

Japonya'da cezalarının infazını bekleyen 100'den fazla idam mahkumu var.

Ülkede geçen yıl 15 hükümlü idam edilmişti ve bunların 13'ü, 1995'te 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan Sarin gazı saldırısından sorumlu tutulan tarikatın üyeleriydi.

Japonya'da 2009 yılında, yine Çin vatandaşı asılarak idam edilmişti.

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