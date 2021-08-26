Japonya’da 1,63 Milyon Doz Moderna’ya Toplatma Kararı

Japonya, henüz kullanılmamış aşı şişelerinde kontaminasyon tespit edilmesi üzerine yaklaşık 1 milyon 630 bin doz Moderna aşısının kullanımını durdurdu. Bu durum, Corona virüsü enfeksiyonlarının arttığı Japonya'da aşıya erişim sıkıntısı kaygılarını arttırdı.

Japonya Sağlık Bakanlığı, kontaminasyon bildiriminin birkaç aşı merkezinden alındığını kaydetti. Yetkililer bazı dozların kullanıldığını ancak olumsuz herhangi bir yan etki görülmediğini söyledi.

Moderna aşısının Japonya'da satış ve dağıtımından sorumlu olan ilaç firması Takeda, güvenlik önlemi olarak aynı seri imalat bandında üretilen aşıların kullanımını durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Firma ayrıca Moderna'dan acil bir soruşturma başlatması talebinde bulundu ve imalat seri numaralarını paylaştığı tıp kurumlarından, İspanya'da üretilen aşıları kullanmayı durdurması talimatı verdi.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve Takeda firması, Moderna aşılarında ne tür kontaminasyonun saptandığı ya da bu dozların Japonya dışına da dağıtılıp-dağıtılmadığı konusunda ayrıntı vermedi.

Moderna aşılarıyla ilgili bu sorun, Japonya'nın artan enfeksiyon vakaları nedeniyle zor günler yaşadığı döneme denk geldi. Ülkenin birçok bölgesinde günlük vaka sayılarının artması, Japonya'nın sağlık sistemini zorluyor.

Japonya Kabine Bakanı Katsunobu Kato, hükümetin ve Takeda ilaç firmasının bu durumun Japonya'nın aşılama programı üzerindeki etkisini en aza indirgemenin yollarını aradığını söyledi.

Kato, "Özellikle işyerlerinde ve büyük aşı merkezlerindeki aşılama programının ilerlemesini engelleyecek her türlü etkiyi bertaraf etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Japonya, kitlesel aşılama programında Moderna, Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca tarafından üretilen aşıları kullanıyor. Haziran ayının ortasından beri büyük aşılama merkezlerinde ve işyerlerinde kullanılmaya başlanan Moderna aşısı, Japonya'nın kitlesel aşılama programını hızlandırmasına katkıda bulunuyor.

Japonya'da nüfusun yüzde 43'ü tam olarak aşılandı. Ülkede günde 1 milyon doz aşı yapılıyor.

Sidney'de vakalar rekor düzeye erişti

Avustralya'da pandeminin başlamasından bu yana günlük Corona virüsü vakaları Perşembe günü ilk kez 1000'i aştı. Avustralya'nın en büyük kenti Sidney'deki iki büyük hastane, hasta sayısının artması üzerine acil durum çadırları kurdu.

Delta varyantı, iki aylık kapanma sürecine rağmen Avustralya'da vakaların hızla artmasına yol açıyor.

Sidney'nin başkenti olduğu New South Wales eyaletinde son 24 saatte bin 29 vaka tespit edildi. Bir önceki gün bu sayı 919'du. Son 24 saatte tespit edilen bin 29 vakanın 919'u Sidney'de kayda geçti.

Sidney'nin batısındaki banliyölere hizmet veren iki büyük hastane, Westmead ve Blacktown, hastane kapasitesini kontrol altında tutmak için kurulan çadırlarda Corona testi uygulamasına başladı.

New South Wales eyaletindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 116 hastanın 102'sinin aşısız olduğu bildirildi. Üç yeni ölüm vakasıyla birlikte eyaletteki son dalgada hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Hızlı yayılan Delta varyantı, salgının erken safhalarında Corona enfeksiyonu vakalarını başka ülkelere kıyasla kontrol altında tutan Avustralya'nın bu başarısına gölge düşürüyor. Avustralya'da 16 yaş üzerinde tam olarak aşılananların oranı yüzde 32. Ülke nüfusunun yüzde 54'üyse en az bir doz aşı oldu.

Sidney dışında ülkenin ikinci büyük kenti Melbourne ve başkent Canberra da sıkı kapanma önlemleri uyguluyor. Bu önlemler, 25 nüfuslu Avustralya'da halkın yarısından fazlasının evde kalma uygulamasına tabi olduğu anlamına geliyor.

Avustralya hükümeti, kitlesel aşılamanın yüzde 70 ila 80 oranına erişmesiyle birlikte yeniden açılma planı yapıyor. Ancak bazı eyaletler, Sidney'deki hızlı vaka artışının bu planı geciktirebileceğine işaret ediyor.

