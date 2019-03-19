Japonya’da “2019 Türk Kültür Yılı”, "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği Sergisi"nin açılışıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başkent Tokyo’da bulunan Ulusal Sanat Müzesi'nde Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın da aralarında bulunduğu Japon iş dünyasından çok sayıda katılımın olduğu "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği Sergisi"nin açılışını yaptı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Japonya arasındaki siyaset ve ekonomi alanındaki güçlü iş birliğinin kültür ve sanat alanında da birleştirilmesi amacıyla 2019’un Japonya’da Türk Kültür Yılı ilan edildiğini belirterek, "Ertuğrul faciasıyla başlayan Türk-Japon dostluğunun 130’uncu yıl dönümü arifesinde, '2019 Japonya’da Türk Kültür Yılı' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği Sergisi iki halkın birbirini daha yakından tanımasına katkıda bulunacaktır." dedi.

Ziyaretçilere sergide yer alan eserlerin daha fazlası için Topkapı Sarayı ve İstanbul’daki diğer ünlü müzeleri görmelerini tavsiye eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti: