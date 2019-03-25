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Japonya'da 2,5 milyar yıllık kaya kütlesi keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:23 | Son Güncelleme

Japonya'da 2,5 milyar yıllık kaya kütlesi keşfedildi

Japonya'da Şimane idari birimine bağlı Tsuwano kentinde ülkenin bilinen en yaşlı kayası bulundu.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Hiroşima Üniversitesinden araştırmacılar, orman yolu kenarında yaptıkları kazıda 2,5 milyar yıl önce oluşmuş kaya kütlesi keşfetti.

Granit-gnays karşımı şeritli başkalaşım kayasının yüksek sıcaklık ve basınç altında oluştuğu belirtildi.

Benzer yapıdaki kayaların Kuzey Kore'de ve Çin'in kuzey doğusunda da görüldüğüne dikkati çeken araştırmacılar, taş örnekleri üzerinde yapılacak analizlerin Asya kıtasından koparak ayrılan Japon takımadalarının oluşumuna dair önemli ipuçları sağlayacağını ifade etti.

Japonya'da daha önce bilinen en eski kaya, 1970'de Gifu idari birimine bağlı Hiçiso kentinde bulunan 2 milyar yıllık gnays kütlesiydi.

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