Japonya'da 268 gram doğan bebek taburcu edildi

Japonya'da, ağustos ayında 268 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek çocuğu taburcu edildi.

BBC'nin haberine göre, acil müdahale gerektirdiği için 24 haftalık iken sezaryenle alınan bebeğin, "dünyada bu kadar küçük doğup da sağlıklı bir şekilde evine gönderilen ilk erkek çocuğu olduğu" düşünülüyor.

Doğumdan sonra Tokyo'da Keio Üniversite Hastanesinde 5 ay boyunca yoğun bakım ünitesinde tutulan bebeğin, geçen hafta 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği ve normal beslenebildiği belirtildi.

Bebeğin annesi, "Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar büyüdüğü için mutluyum. Yaşayıp yaşamayacağından emin değildim." dedi.

Bebeğin doktoru Takeşi Arimitsu ise "küçük doğsalar bile bebeklerin hastaneden sağlıkları yerinde taburcu edilme olasılığını" gözler önüne sermek istediğini belirterek, Iowa Üniversitesinin dünyanın en küçük bebekleri veri tabanına göre, Japon bebeğin "prematüre doğduktan sonra sağlıklı şekilde yuvasına gönderilen en küçük erkek çocuğu" olduğunu söyledi.

Bu veri tabanına göre, dünyanın en küçük doğan erkek çocuğu 274, kız çocuğu da 252 gram ağırlığındaydı.

Keio Üniversite Hastanesi, Japonya'da 1 kilogramdan hafif doğan bebeklerin hayatta kalma olasılığının yüzde 90, 300 gramdan düşük ağırlıkta doğanların yüzde 50 olduğunu bildirdi.

Prematüre bebeklerin hayatta kalma oranlarının da erkeklerde kızlardan çok daha düşük olduğu ifade ediliyor.

