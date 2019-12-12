Japonya’da 330 milyon dolarlık uyuşturucu operasyonu

Japonya’da gerçekleştirilen liman baskınında piyasa değeri 330 milyon dolar olan uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

Japon polisi, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Ülkenin güneybatısında yer alan Kumamoto bölgesindeki Oniki Limanı’nda güvenlik güçleri, uyuşturucu kaçakçılığına dair istihbarat değerlendirmesi yaptıktan sonra liman bölgesini ablukaya aldı. Polis tarafından limana baskın gerçekleştirilirken, demirli halde bulunan bir balıkçı teknesinde 600 kilogramlık uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi. Japonya tarihinde ele geçirilen en büyük ikinci miktar olduğu belirtilen uyuşturucu maddelerinin piyasa değerinin yaklaşık 330 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 910 milyon TL) olduğu belirtildi. Operasyonda Japonya ve Tayvan uyruklu 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

