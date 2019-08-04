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Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 18:17 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen depremde "tsunami" uyarısı yapılmadı

TOKYO (AA) - Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından, merkez üssü Naime kentinin 54 kilometre kuzeydoğusu olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 38,6 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı ise depremin büyüklüğünü 6,2, derinliğini de 50 kilometre olarak açıkladı.

Fukuşima ve Miyagi vilayetlerinde hissedilen deprem nedeniyle "tsunami" uyarısı yapılmadı.

- Bölgedeki nükleer reaktörler denetlendi

Ulusal NHK televizyonu, elektrik şirketlerinin deprem nedeniyle herhangi bir hasar ihtimaline karşı, bölgedeki nükleer reaktörleri denetlediğini bildirdi.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima I Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Bölgede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Japonya

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