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Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 00:20 | Son Güncelleme

Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

SAPPORO (AA) - Japonya'nın Hokkaido bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tomakomai kentinin 27 kilometre doğusu olan depremin yerin 33,4 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Hükümet Sözcüsü Kabine Baş Sekreteri Yoshihide Suga, Başbakan Şinzo Abe'nin, depremde meydana gelen hasarın tespiti ve depremden etkilenenlere yardım eli uzatılması için yetkililere talimat verdiğini aktardı.

Hokkaido bölgesi genelinde elektrik kesintisine neden olan depremin, Sapporo kentindeki telefon hizmetleri ve televizyon yayınını da etkilediği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hokkaido Tomakomai

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