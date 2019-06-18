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Japonya’da 6.8’lik deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 17:15 | Son Güncelleme

Japonya’da 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Japonya’da 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Olası tsunami riskine karşı alarm verildi.
Japonya’nın kuzeydoğusundaki Nigata Eyaleti’nde akşam 22.22’de 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Başkent Tokyo’nun da üzerinde yer aldığı Honshu Adası’nın 85 kilometre kuzeyinde meydana gelen depremde can kaybı bildirilmedi.
Yamagata, Niigata ve Ishikawa eyaletleri için tedbir amaçlı tsunami alarmı verilirken, depremin ardından söz konusu bölgelerde 0.2 ile 1 metre büyüklüğünde dalgalar meydana geldiği kaydedildi. Bölge sakinlerine olası tsunami riskine karşı kıyı bölgelerden uzak durmaları çağrısı yapıldı. Yamagata ve Niigata eyaletlerinin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanırken, Niigata’daki Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali’nin işleyişinde herhangi aksama olmadığı bildirildi.

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