HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem can kaybına yol açtı

Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem can kaybına yol açtı

17.03.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde en az dört kişi yaşamını yitirdi, 107 kişi yaralandı.

Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem can kaybına yol açtı

Deprem bina ve yollarda maddi hasara yol açtı.Japonya'nın doğusunda Fukuşima açıklarında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde en az dört kişi yaşamını yitirdi. Hükümet sözcüsü Hirokazu Matsuno, depremde 107 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23:36'da meydana gelen depremin merkezinin yerin 60 kilometre altında olduğunu bildirdi. Bölgede bu depremden birkaç dakika önce 6,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği, artçı sarsıntıların da devam ettiği belirtildi.

Deprem, bölgede maddi hasara yol açtı. Bölgede deprem nedeniyle otobanlarda derin çatlakların oluştuğu, mağazalarda rafların devrildiği bildirildi. Sendai kentinde Aoba Kalesi'nin duvarlarının yıkıldığı aktarıldı.

Japon demiryolları işletmesinden yapılan açıklamada, Fukuşima'nın kuzeyinde hızlı bir trenin raydan çıktığı belirtildi. 75 yolcu ve üç personelin yaklaşık dört saat trende mahsur kaldığı, ancak olayda yaralanan veya ölen olmadığı kaydedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin Fukuşima ve Miyagi bölgelerinde tsunami uyarısı yaptı, ancak Miyagi bölgesinin İshinomaki kentinde dalgaların büyüklüğü 30 santimetre olarak ölçüldü. Bunun üzerin tsunami uyarısı geri çekildi.

Geniş çapta elektrik ve su kesintisi

Deprem başkent Tokyo'da da hissedildi. Bölgeye elektrik sağlayan enerji şirketi Tepco, deprem sonrasında Kanto bölgesinde yaklaşık 700 bini Tokyo'da olmak üzere 2 milyon haneye elektrik verilemediğini duyurdu. Tepco'dan Perşembe sabahı yapılan açıklamada ise Miyagi ve Fukuşima'da yaklaşık 30 bin haneye elektrik, 4 bin 300 haneye ise su verilemediği belirtildi.

Tepco, 2011 yılındaki depremde büyük hasar meydana gelen Fukuşima'daki nükleer santralde de durumun incelendiğini bildirdi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Japon nükleer denetleme kurumu tarafından yapılan açıklamada, santralde olağanüstü bir durumun tespit edilmediği ifade edildi.

AFP/JD, SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD ile Rusya arasında gerilim artıyor: Biden Putin'i "Savaş suçlusu" diye tanımladıABD ile Rusya arasında gerilim artıyor: Biden Putin'i "Savaş suçlusu" diye tanımladı
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması!ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna açıklaması!
Sayıları gitgide artıyor! Rusya'ya karşı savaşmak için yola çıktılarSayıları gitgide artıyor! Rusya'ya karşı savaşmak için yola çıktılar
Anahtar Kelimeler:
deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Lüks otomobille evden kaçan 17 yaşındaki genç kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

Lüks otomobille evden kaçan 17 yaşındaki genç kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

Chelsea için serveti gözden çıkardı! İşte teklifi

Chelsea için serveti gözden çıkardı! İşte teklifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.