HABER

Japonya’da Abe’nin iktidar koalisyonu kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

Japonya’da gerçekleştirilen Üst Meclis seçimlerini Başbakan Şinzo Abe’nin iktidar koalisyonu 124 sandalyenin 71’ini alarak kazandı.İki meclisli yasama organı tarafından yönetilen Japonya’da dün gerçekleştirilen Üst Meclis (Senato) seçimlerinin galibi belli oldu.

Japonya’da gerçekleştirilen Üst Meclis seçimlerini Başbakan Şinzo Abe’nin iktidar koalisyonu 124 sandalyenin 71’ini alarak kazandı.
İki meclisli yasama organı tarafından yönetilen Japonya’da dün gerçekleştirilen Üst Meclis (Senato) seçimlerinin galibi belli oldu. Yarışı, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin Partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) ve Komeito Partisi’nden oluşan iktidar koalisyonu kazandı. Seçimde oylanan 124 sandalyenin 71’ini kazanan koalisyon bu zaferle, toplam 245 sandalyeli meclisteki üstünlüğünü korumuş oldu.

Anayasa değişikliği için yeterli çoğunluk elde edilemedi
Başbakan Abe’nin iktidar koalisyonu seçimin galibi olsa da Abe’nin nihai hedefi olan anayasa değişikliği önerisi için gerekli çoğunluk elde edilemedi. Anayasa değişikliği için ulusal referandum çağrısını başka partilerin desteği olmadan ancak üçte iki çoğunlukla yapabilen iktidar koalisyonu, bunun için gerekli olan 85 sandalyenin gerisinde kaldı.

Sorumluluk çağrısı
Seçimin galibi Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise yaptığı açıklamada, sonucun halkın siyasi istikrarı seçtiğini gösterdiğini ifade etti. "Politikalarımızı istikrarlı bir şekilde uygulamak için yetki aldık" diyen Abe, anayasa değişimi konusunda çoğunluğun sağlanamaması ile ilgili olarak da "Muhalefet partilerinin sorumluluklarını yerine getireceğini ve bu konudaki tartışmalara katılacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Dağılım belli oldu
Adayların 245 üyeli Üst Meclisteki sandalyelerin 124’ü için yarıştığı seçimin ardından, Başbakan Şinzo Abe’nin Liberal Demokrat Partisi ve partneri Komeito toplam 141 sandalyeye sahip olurken, muhalefet kampı ise bağımsız adaylar da dahil olmak üzere 104 sandalye elde etmiş oldu.

3 senede bir yarısı seçiliyor
Başbakanı seçme yetkisine sahip olan Temsilciler Meclisine (Alt Meclis) göre daha az yetkiye sahip olan Senato (Üst Meclis) üyelerinin yarısı her üç senede bir gerçekleştirilen seçimlerle belirleniyor. Japonya’nın en yüksek yasama organı olan Ulusal Meclis’i oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor ve 6 yıl görev yapıyor.

Sonraki seçim 2022’de
İki aşamada hayata geçirilecek seçim sistemi reformu nedeniyle dünkü seçimde 245 sandalyenin 124’ü için yarışan adaylar, 2022’de yapılacak bir sonraki seçimlerde ise 248 sandalyenin 124’ü için mücadele edecek. Öte yandan son senato seçimlerinin kesin sonuçlarının bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyorBöyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor
Japonya’da üst meclis seçimlerini Abe kazandıJaponya’da üst meclis seçimlerini Abe kazandı
Mazbatası iptal edilmişti, yeniden seçildiMazbatası iptal edilmişti, yeniden seçildi

En Çok Okunan Haberler

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

Tost dansından sonra yeni dansıyla olay oldu

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs durağına araç daldı: Çok sayıda yaralı var!

Tatil bitti paylaşımlar bitmedi! Instagram'ı sallıyor

Tatil bitti paylaşımlar bitmedi! Instagram'ı sallıyor

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Diğer Haberler
31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Aksaray’ın Demirci beldesinde kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti (Süleyman Arif Emre kimdir?)

Eski Bakan hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu'dan Ege Denizi'nde gece seyri

Bakan Soylu'dan gece seyri! Telsizle seslendi

Bahçeli: Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur

'Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.