Japonya’da Abe’nin iktidar koalisyonu kazandı

Japonya’da gerçekleştirilen Üst Meclis seçimlerini Başbakan Şinzo Abe’nin iktidar koalisyonu 124 sandalyenin 71’ini alarak kazandı.

İki meclisli yasama organı tarafından yönetilen Japonya’da dün gerçekleştirilen Üst Meclis (Senato) seçimlerinin galibi belli oldu. Yarışı, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin Partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) ve Komeito Partisi’nden oluşan iktidar koalisyonu kazandı. Seçimde oylanan 124 sandalyenin 71’ini kazanan koalisyon bu zaferle, toplam 245 sandalyeli meclisteki üstünlüğünü korumuş oldu.

Anayasa değişikliği için yeterli çoğunluk elde edilemedi

Başbakan Abe’nin iktidar koalisyonu seçimin galibi olsa da Abe’nin nihai hedefi olan anayasa değişikliği önerisi için gerekli çoğunluk elde edilemedi. Anayasa değişikliği için ulusal referandum çağrısını başka partilerin desteği olmadan ancak üçte iki çoğunlukla yapabilen iktidar koalisyonu, bunun için gerekli olan 85 sandalyenin gerisinde kaldı.

Sorumluluk çağrısı

Seçimin galibi Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise yaptığı açıklamada, sonucun halkın siyasi istikrarı seçtiğini gösterdiğini ifade etti. "Politikalarımızı istikrarlı bir şekilde uygulamak için yetki aldık" diyen Abe, anayasa değişimi konusunda çoğunluğun sağlanamaması ile ilgili olarak da "Muhalefet partilerinin sorumluluklarını yerine getireceğini ve bu konudaki tartışmalara katılacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.