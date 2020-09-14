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Japonya'da Abe'nin yerine Suga seçildi

14.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Abe'nin istifası ile boşalan LDP Genel Başkanlığı görevine Suga getirildi.

Suga'nın Çarşamba günü Başbakan seçilmesi bekleniyor.Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görevlerinden istifa eden Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin yerine parti genel başkanı olarak LDP Genel Sekreteri Yoşhihide Suga seçildi. 71 yaşındaki Yoşhihide'nin Çarşamba günü parlamentoda yapılacak seçimde başbakanlık görevini de üstlenmesi bekleniyor.

Japonya Parlamentosu'nda Pazartesi günü yapılan seçimde Yoşhihide iktidardaki LDP'li 534 milletvekilinden 377'sinin oylarını alarak genel başkan oldu. Genel başkanlık seçiminde Yoşhihide, eski savunma bakanı Şigeru İshiba ve LDP Meclis Grubu Başkanı Fumio Kişida'ya karşı yarıştı. Kişida 89, İşiba ise 68 oy aldı.

Japonya tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan 65 yaşındaki Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Ağustos sonunda istifa ettiğini açıklamış, yeni bir başbakan seçilene kadar görevini sürdüreceğini bildirmişti. Korona krizini iyi yönetememekle eleştirilen Abe'nin 2007 yılında da istifa etmesine yol açan iltihaplı bir bağırsak rahatsızlığı olduğu biliniyor.

AFP,dpa/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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