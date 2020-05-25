Japonya'da Acil Durum Uygulamaları Sona Erdi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Corona virüsü salgını ilan edilen acil durumu bugün itibariyle başkent Tokyo ve acil durumun geçerli olduğu kalan son dört bölgede de kaldırdıklarını açıkladı. Abe bu karara rağmen gerekli görülmesi halinde yeniden acil durum kurallarının yürürlüğe alınacağına da dikkat çekti.

Ülkede 14 Mayıs tarihinde birçok bölgede karantina önlemleri gevşetilmiş ancak salgının etkili olduğu Tokyo ve 4 bölgede acil durum kuralları uygulanmaya devam ediyordu.

Japonya Başbakanı salgını bir buçuk ay içerisinde kontrol altına aldıklarını bunun da Japonya’nın uyguladığı acil durum modelinin başarısını gösterdiğini söyledi.

Buna karşın ülkenin önde gelen gazetelerinden Asahi’nin yaptığı bir ankette halkın Başbakan Abe’ye desteği 2012 yılında yeniden göreve gelmesinden bu yana en düşük seviyeye geriledi ve yüzde 29’a kadar düştü.

Japonya’da hükümet Corona virüsü salgını nedeniyle 1 trilyon dolarlık ekonomik destek pakedi açıklamıştı.

