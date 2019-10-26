HABER

Japonya’da akılalmaz hırsızlık

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 10:17 | Son Güncelleme

Japonya’da gerçekleştirilen mücevher fuarından, 10 milyon TL değerinde bir elmas çalındı.Japonya’nın Yokohoma şehrinde gerçekleştirilen uluslararası bir mücevher fuarı, dün akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayına sahne oldu.

Japonya’da gerçekleştirilen mücevher fuarından, 10 milyon TL değerinde bir elmas çalındı.
Japonya’nın Yokohoma şehrinde gerçekleştirilen uluslararası bir mücevher fuarı, dün akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayına sahne oldu. Japonya, Rusya ve Çin başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden mücevher firmalarının birbirinden değerli ürünlerini sergilediği fuardan, değeri 200 milyon Yen (yaklaşık 10 milyon TL) olan 50 karatlık bir elmasın çalındığı açıklandı.
Çalışan fark etti
Hırsızlık olayının, bir fuar çalışanının yerel saatle 18.00’de elmasın yerinde olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktığını kaydeden polis, parçanın sergilendiği vitrinin kilidinin de açık olarak bulunduğunu ifade etti. Elmasın, sergilendiği vitrinde kilitli olarak en son akşam 17.00 sularında görüldüğü belirtildi. Bir Japon firmasına ait olduğunu öğrenilen elması bulmak için, polisin soruşturmasını sürdürdüğü kaydedildi.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Adana’da uyuşturucu hap operasyonuAdana’da uyuşturucu hap operasyonu
Kalpazan baba oğul tutuklandıKalpazan baba oğul tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

Bakan Selçuk'tan korkunç olaya tepki!

Bakan Selçuk'tan korkunç olaya tepki!

'Ülke tarihinin en büyük protestosu' 7.gününde

'Ülke tarihinin en büyük protestosu' 7.gününde

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik botta 58 kaçak göçmen yakalandı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu! Hepsi arabanın içerisinden çıktı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Küçükçekmece’de panik anları! Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Adana'da gece yarısı dehşet saçtı, polisten kaçarken damdan düştü

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı

Öğretmenler maç sonrası birbirine girdi! Öğrenciler zor ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.