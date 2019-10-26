Japonya’da akılalmaz hırsızlık

Japonya’da gerçekleştirilen mücevher fuarından, 10 milyon TL değerinde bir elmas çalındı.

Japonya’nın Yokohoma şehrinde gerçekleştirilen uluslararası bir mücevher fuarı, dün akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayına sahne oldu. Japonya, Rusya ve Çin başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden mücevher firmalarının birbirinden değerli ürünlerini sergilediği fuardan, değeri 200 milyon Yen (yaklaşık 10 milyon TL) olan 50 karatlık bir elmasın çalındığı açıklandı.

Çalışan fark etti

Hırsızlık olayının, bir fuar çalışanının yerel saatle 18.00’de elmasın yerinde olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktığını kaydeden polis, parçanın sergilendiği vitrinin kilidinin de açık olarak bulunduğunu ifade etti. Elmasın, sergilendiği vitrinde kilitli olarak en son akşam 17.00 sularında görüldüğü belirtildi. Bir Japon firmasına ait olduğunu öğrenilen elması bulmak için, polisin soruşturmasını sürdürdüğü kaydedildi.



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