Japonya’da Animasyon Stüdyosu Kundaklandı: 30 Ölü

Japonya'nın Kyoto kentinde bir animasyon stüdyosu kundaklandı. En az 30 kişinin ölüdğü, onlarca kişinin yaralandığı olayda, saldırganın ‘’Geberin’’ diye bağırdığı bildirildi.

Japon devlet televizyonu NHK’ya göre saldırgan yerel saatle sabah 10’da üç katlı Kyoto Animation Co şirketinin binasına girdi. Etrafa petrole benzeyen bir sıvı döken saldırgan “Geberin” diye bağırdıktan sonra stüdyoyu ateşe verdi.

Kyoto İtfaiyesi ilk belirlemelerde 13 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaşamsal belirtisi bulunmadığını söyledi. En az 36 kişinin yaralandığı, yaralıların 10’unun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kundakçının yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Kyoto polisi, 41 yaşındaki saldırganın şirketin çalışanı olmadığını ve hastanede sorgulandığını açıkladı.

Kurbanlara başsağlığı dileyen Başbakan Shinzo Abe, saldırıyı kelimelere döküleneyecek kadar dehşet verici olarak niteledi.

Kyoto Animation Co, Japonya’da popüler olan "Sound! Euphonium" adlı diziyi çekiyor. Şirketin, "Free! Road to the World - The Dream" adlı filmi de bu ay gösterime girecekti.

Japonya’da şiddet olayları çok yaşanmıyor, bu nedene bu tür saldırılar ülkede şok etkisi yaratıyor. İki ay önce de bıçaklı bir saldırgan, Tokyo’nun

güneyindeki Kawasaki kentinde bir grup öğrenciyi rastgele bıçaklamış ve bir kız çocuğu ile bir yetişkin ölmüştü.