HABER

Japonya’da Animasyon Stüdyosu Kundaklandı: 30 Ölü

18.07.2019 16:47 | Son Güncelleme

Japonya'nın Kyoto kentinde bir animasyon stüdyosu kundaklandı. En az 30 kişinin ölüdğü, onlarca kişinin yaralandığı olayda, saldırganın ‘’Geberin’’ diye bağırdığı bildirildi

Japonya’da Animasyon Stüdyosu Kundaklandı: 30 Ölü

Japonya'nın Kyoto kentinde bir animasyon stüdyosu kundaklandı. En az 30 kişinin ölüdğü, onlarca kişinin yaralandığı olayda, saldırganın ‘’Geberin’’ diye bağırdığı bildirildi.

Japon devlet televizyonu NHK’ya göre saldırgan yerel saatle sabah 10’da üç katlı Kyoto Animation Co şirketinin binasına girdi. Etrafa petrole benzeyen bir sıvı döken saldırgan “Geberin” diye bağırdıktan sonra stüdyoyu ateşe verdi.

Kyoto İtfaiyesi ilk belirlemelerde 13 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaşamsal belirtisi bulunmadığını söyledi. En az 36 kişinin yaralandığı, yaralıların 10’unun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kundakçının yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Kyoto polisi, 41 yaşındaki saldırganın şirketin çalışanı olmadığını ve hastanede sorgulandığını açıkladı.

Kurbanlara başsağlığı dileyen Başbakan Shinzo Abe, saldırıyı kelimelere döküleneyecek kadar dehşet verici olarak niteledi.

Kyoto Animation Co, Japonya’da popüler olan "Sound! Euphonium" adlı diziyi çekiyor. Şirketin, "Free! Road to the World - The Dream" adlı filmi de bu ay gösterime girecekti.

Japonya’da şiddet olayları çok yaşanmıyor, bu nedene bu tür saldırılar ülkede şok etkisi yaratıyor. İki ay önce de bıçaklı bir saldırgan, Tokyo’nun

güneyindeki Kawasaki kentinde bir grup öğrenciyi rastgele bıçaklamış ve bir kız çocuğu ile bir yetişkin ölmüştü.

Zavallı kediyi hayat öpücüğü kurtardıZavallı kediyi hayat öpücüğü kurtardı
ODTÜ’de KYK yurdu tartışmasıODTÜ’de KYK yurdu tartışması
18 Temmuz Amerikan Basınından Özetler18 Temmuz Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! F-35 kararının ardından...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! F-35 kararının ardından...

Rum liderden 'görüşmeye hazırız' mesajı

Rum liderden 'görüşmeye hazırız' mesajı

İran'dan çok kritik hamle!

İran'dan çok tehlikeli hamle!

Dünya ayakta! ABD o ülkeye asker mi gönderiyor?

Dünya ayakta! ABD o ülkeye asker mi gönderiyor?

Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: Ölü ve yaralılar var

Film stüdyosunda yangın: Ölü ve yaralılar var

New York'ta yüzlerce insan Beyaz Akşam Yemeği için buluştu

Yüzlerce kişi orada buluştu! 'Beyaz' gece

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.