HABER

Japonya'da animasyon stüdyosundaki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 19:56 | Son Güncelleme

Hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi - Emniyet yetkilileri, yangını başlattığı düşünülen 41 yaşındaki zanlının tedavisinin sürdüğünü açıkladı

Japonya'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda 18 Temmuz'da kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hastanede tedavisi devam eden bir yaralının bugün hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 35'e yükseldi.

Polis, yangını başlattığı düşünülen 41 yaşındaki zanlı Shinji Aoba'nın tedavisine devam edildiğini, bu nedenle sorgusuna henüz başlanamadığını aktardı.

Öte yandan, zanlının evinde incelemelerde bulunulduğu ve animasyon stüdyosuna ait ürünlerin de bulunduğu kanıt olabilecek bazı eşyalara el konulduğu kaydedildi.

- 18 Temmuz'da kundaklanmıştı

Merkezi Uji'de yer alan ve çok sayıda anime filmi ve dizileriyle tanınan "Kyoto Animation"ın 3 katlı stüdyo binası, 18 Temmuz'da yanıcı sıvı dökülerek kundaklanmıştı.

Bazı görgü tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ve binadan yükselen siyah duman gördüklerini ifade ederken, bir görgü tanığı da kundakçının "Ölün" diye bağırdığını söylemişti.

Binada olay sırasında 70 kişi bulunuyordu.

Kyoto Animation'ın üst düzey yöneticisi Hideaki Hatta, şirketine isimsiz ölüm tehditleri geldiğini belirtmişti.

PARTNERİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntemİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntem
ASAP Rocky hayranları İsveç firmalarını boykot ediyorASAP Rocky hayranları İsveç firmalarını boykot ediyor
Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldıEski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
animasyon stüdyosu Japonya kundaklama yangın

En Çok Okunan Haberler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u havadan tanıttı

Erdoğan'dan Malezya Başbakanı'na 'havadan tanıtım'

Zonguldak'ta heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

İzmir'de biçerdöver faciası: Bacaklarını kaptırdı

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda alev aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.