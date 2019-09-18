Japonya'da balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü, 7 kayıp

Japonya'nın Hokkaido bölgesi açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japon Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Nemuro şehrinin yaklaşık 640 kilometre açıklarında alabora olan balıkçı teknesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, arama uçağı tarafından bulunan alabora olmuş teknenin yakınında boş bir cankurtaran botunun da bulunduğu aktarıldı.

Teknenin ait olduğu yerel bir balıkçılık kooperatifi, irtibat kopmadan önce teknenin imdat sinyali göndermediğini ifade etti.

Kooperatif, irtibat kopmadan önce mürettebatın, diğer bir tekneye uydu telefonu ile kendi teknelerine dalga çarptığı haberini verdiğini aktardı.

Nemuro'daki Hanasaki limanından geçen perşembe günü ayrılan teknenin, muhtemelen bugün geri dönmesinin beklendiği aktarıldı.

