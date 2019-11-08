Japonya'da bazı şirketlerin kadın çalışanlarından gözlük takmamalarını istediği iddiası

Japonya'da bazı şirketlerin kadın çalışanlarından gözlük takmamalarını istediği yönündeki haberler tartışma yarattı.

Japonya'da Nippon TV ve Business Insider gibi yerel medya kuruluşlarının haberlerinde, ülkede bazı şirketlerin, kadın çalışanların çeşitli nedenlerle gözlük takmalarını "yasakladığı" iddialarına yer verildi.

Bu şirketler arasında yer alan bazı perakende zincirlerinin gözlük takan bir tezgahtarın "soğuk bir intiba" verdiğini savunduğu, yasağın hava yolu çalışanlarına güvenlik endişesiyle, güzellik sektöründe çalışan kadınlara makyajlarının görünmesi gerekçesiyle uygulandığı bildirildi.

"Yasakların" şirket politikalarına mı dayandırıldığı yoksa iş yerlerinde toplumsal açıdan kabul gören uygulamaları mı yansıttığı bilinmiyor.

Haberler, Japonya'da sosyal medyada sıcak bir tartışmanın fitilini de ateşledi, "glasses are forbidden" (gözlükler yasak) etiketiyle konu Twitter'da ana gündem maddeleri arasına yerleşti.

Kyoto Üniversitesi Yabancı Çalışmalar bölümünde sosyoloji profesörü Kumiko Nemoto, Japonların "modası geçmiş" politikalara tepki gösterdiğini, bazı kadınlardan gözlük takmamalarının istenmesinin "ayrımcılık" olduğunu belirterek "Konunun kadınların iş yerinde ne yaptıklarıyla ilgisi yok. Şirketler, kadının kadınsı görünümüne değer veriyor ve gözlük takan biri bunun tam zıttı." değerlendirmesini yaptı.

Japonya'da yakın geçmişte kadınların iş yerlerinde yüksek topuklu ayakkabı giymesiyle ilgili de bir tartışma çıkmıştı.

Bazı işverenlerin kadınlara yüksek topuklu ayakkabı giymeyi zorunlu hale getirmesine karşı çıkan kadınlar imza kampanyası başlatmış, Japonya Sağlık ve Çalışma Bakanı kadınların topuklu ayakkabı giymelerinin "uygun ve gerekli" olduğu yorumunu yapmıştı.

