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Japonya’da bilanço artıyor: 12 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 12:12 | Son Güncelleme

Japonya’da bir animasyon stüdyosunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükselirken, 36 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Japonya’da bir animasyon stüdyosunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükselirken, 36 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Polis kundaklamadan şüpheleniyor.
Japonya’nın Kyoto kentindeki ‘Kyoto Animation’ isimli bir animasyon stüdyosunda sabah saatlerinde meydana gelen yangında ölü sayısı 12’ye yükseldi. Polis tarafından yapılan açıklamada yangında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı olarak kurtarılan 36 kişinin ise tedavi amacıyla hastaneye sevk edildiği belirtildi. Polis, yangının çıktığı esnada binada çoğunluğu stüdyo çalışanı 70 kişinin bulunduğunu açıkladı. Öte yandan, binanın birinci ve ikinci katında akıbeti bilinmeyen 30 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırıyı itiraf etti
Kundaklamadan şüphelenen polis, kimliği belirsiz bir kişinin yerel saatle 10.30 sıralarında stüdyoya girdiği ve etrafa benzin döktüğünü söyledi. Polis tarafından yakalanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Polis, 41 yaşında olduğu ortaya çıkan şüphelinin hastaneye götürüldüğü sırada yanıcı sıvıyı döktüğünü itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmayı yürüten kaynaklar, olayın şahitlerinden birinin şüpheli adamın yangın çıktığı sırada insanlara ölmesini söylediğini belirtti. Ayrıca olay yerinde çok sayıda kesici ve delici alet bulunduğunu ancak bunların şüpheliye ait olup olmadığının bilinmediği bildirildi.

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