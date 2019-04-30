Japonya’da bir dönem sona eriyor

Japonya’da İmparator Akihito’nun tahtı Prens Naruhito’ya devretmesiyle 30 yıl süren Heisei Dönemi bugün sona eriyor.

Japonya’da İmparator Akihito’nun tahtı resmi olarak oğlu Prens Naruhito’ya devredeceği 30 Nisan akşamı itibariyle bir dönem sona erecek. 30 yıldır süren Heisei dönemi, 1 Mayıs itibariyle Prens Naruhito’nun resmi olarak tahtı devralmasıyla birlikte yerini Reiwa Dönemi’ne bırakacak. Japonya için önemli gün

İmparator Akihito, taht devir törenleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen bir dizi seramoni kapsamında Salı sabahı imparatorluk sarayındaki tapınakları ziyaret etti. İmparator, Salı akşamı imparatorluk sarayında gerçekleştirilecek olan taht devir törenini anlatmak için antik Japonca yazılmış bir senaryo okudu. Son sözünü söyleyecek

İmparatorluk sarayında gerçekleştirilecek törende, Başbakan Abe’nin, halk adına İmparator Akihito’ya şükranlarını iletmesi, imparatorun ise halka imparator sıfatıyla son sözlerini söylemesi bekleniyor. 200 yılı aşkın süreden beri yaşarken tahtı kendi isteğiyle devredecek ilk imparator olması, İmparator Akihito’yu Japon kamuoyunun önünde özel bir yere koyuyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlar Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz MHP Grup Başkanvekili Akçay: "Tek tip askerlik sistemi getiriliyor"

Kendi isteğiyle tahttan iniyor

İmparator Akihito, üç yıl önce ilerlemiş yaşının görevlerini yerine getirmesini engelleyebileceği endişesini dile getirmiş, tahtı devretme isteğinde olduğunun sinyallerini vermişti. Ancak, mevcut yasalar çerçevesinde o dönem mümkün olmayan tahttan çekilme isteğinin yerine getirilebilmesi için meclis özel bir yasa değişikliği yoluna gitmişti. Uygulama ilk değil

Japonya’nın 125. İmparatoru olan Akihito, 200 yıldan fazla bir süredir yaşarken tahtı devredecek ilk imparator olsa da, Japonya’nın tarihinde uygulama ilk değil. Uygulamaya dair kesin bir istatistik bulunmasa da, benzer yolla tahttan ilk çekilen liderin 645 yılında İmparatoriçe Kogyoku olduğuna inanılıyor. 8. yüzyıl itibariyle, Japon tarihinde benzer yolla tahttan inen birçok imparator olduğu düşünülüyor. Simgesel bir figür

2. Dünya Savaşı sonrası anayasasına göre siyasi bir etkisi olmayan imparator, "Devletin sembolü" olarak taşıdığı simgesel önem nedeniyle halk tarafından büyük saygı görüyor. İmparator Akihito, babasının ölümünden sonra 55 yaşından beri tahtta bulunuyor. Kendi dönemi boyunca yaşanan doğal afetlerde felaket bölgelerini ziyaret etmesi, engellilere yönelik çalışmalara ülke genelinde destek vermesi, Japon tarihine ve savaşlarda hayatını kaybedenlerin anısına katıldığı etkinlikler nedeniyle Akihito, halk tarafından sempati duyulan bir figür konumunda bulunuyor.

İmparatorluk Ajansı’na göre, İmparator Akihito tahtı devretmesinin ardından "büyük imparator" anlamına gelen "Joko" unvanını alacak.