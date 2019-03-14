Japonya’da çocuğa yönelik şiddet ve kötü muamele rekor seviyede

Japonya’da çocuklara yönelik şiddet ve kötü muamele vakaları 2018 yılında rekor seviyeye ulaştı.

Japonya Ulusal Polis Ajansının, çocuklara yönelik şiddet ve kötü muamele vakalarına dair paylaştığı veriler, ülkede bu konuda var olan karanlık tabloyu ortaya koydu. Japonya genelinde 2018 yılında tutuklama veya sorgulama ile sonuçlanan bin 180 çocuğa yönelik şiddet vakası kaydedildiğini ortaya koyan verilere göre, 18 yaşın altındaki mağdurların sayısı ise bin 394 oldu.

Çocuğa yönelik şiddet ve kötü muamele vakalarına dair geçen yılki sayının, polisin söz konusu alanda istatiksel veri toplamaya başladığı 2003 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğu açıklandı.

80 bin 252 çocuğun çocuk bakım merkezlerinde kötü muameleye maruz kaldığını ortaya koyan verilere göre, 4 bin 571 çocuk ise acil durumlarda ya da gece gözaltı tedbiriyle koruma altına alındı. Söz konusu iki kategorideki rakamların da rekor seviyede olduğu kaydedildi.

Kamuoyu gündeminden düşmüyor

Çocuklara kötü muamele vakalarının sık sık kamuoyunun gündemine geldiği Japonya’da geçtiğimiz Mart ayında, 5 yaşında bir kız çocuğunun ailesi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edildiği basına yansımıştı. Ocak ayında ise on yaşındaki bir kız çocuğu, Tokyo yakınlarındaki Chiba Eyaleti’ndeki evinde ölü bulunmuştu. Ailesi, şiddet ve kötü muamele şüphesiyle tutuklanmıştı.

Hükümet çare arıyor

Son yıllarda artan vakalar karşısında çözüm arayışlarını sürdüren Japonya hükümeti, çocuğa yönelik şiddet ve kötü muamelenin önlenmesi için yapılması planlanan yasal düzenlemeyi meclise sunmaya hazırlanıyor. Japon polisi ise, şiddet vakalarının erken tespiti için okullar ve çocuk bakım merkezleriyle daha yakın işbirliği içinde çalışmayı planlıyor.

