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  4. Japonya'da da "gizemli solunum yolu hastalığına" rastlandı

Japonya'da da "gizemli solunum yolu hastalığına" rastlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

Japonya'da da "gizemli solunum yolu hastalığına" rastlandı

TOKYO (AA) - Japonya'da, Çin ziyareti sonrası zatürre nedeniyle tedavi altına alınan bir kişide, Çin'de ortaya çıkan "gizemli hastalığın" muhtemel sebebi olarak görülen yeni koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığından yapılan açıklamada, ateş ve öksürüğü olan kişinin, 6 Ocak'ta Çin'in Vuhan kentinden Japonya'ya döndüğü ve şikayetlerinin devam etmesi üzerine 4 gün sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Çekilen röntgen sonucu hastada zatürre bulgularına rastlandığı, yapılan testlerde, Vuhan'daki salgında görülen koronavirüsün aynısının tespit edildiği kaydedildi.

Kanagawa bölgesinde yaşadığı ve 30'lu yaşlarında olduğu belirtilen Çinli hastanın, semptomlarının azalmaya başlamasıyla taburcu edildiği ifade edildi.

Bakanlığın bulaşıcı hastalık birimi yetkililerinden Eiji Hinoşita, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın Vuhan'da, hastalıkla ilişkilendirilen deniz ürünleri pazarına gitmediğini ancak ziyareti esnasında kaldığı yerde zatürre semptomları görülen en az bir kişiyle "yakın teması" olduğunu söylediğini aktardı.

- Çin'de "gizemli hastalık" nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmişti

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde yıl başından bu yana 41 kişide görülen yeni bir koronavirüsün neden olduğu zatürreden ilk ölüm, 9 Ocak'ta yaşanmıştı.

Vuhan'da ortaya çıkan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Diğer yandan, yerel yetkililer, Vuhan kentinde onlarca kişide görülen hastalığın, SARS olmadığını belirtmiş ve yapılan ilk incelemelerin hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olma ihtimalini ortadan kaldırdığını ifade etmişti.

Vuhan dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore ve Tayland'da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

Çin dışında rastlanan vakalarda hastaların Vuhan'a seyahat etmiş kişiler olması, salgın ihtimalini güçlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
gizemli hastalık Japonya koronavirüs

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