Japonya'da da "gizemli solunum yolu hastalığına" rastlandı

TOKYO (AA) - Japonya'da, Çin ziyareti sonrası zatürre nedeniyle tedavi altına alınan bir kişide, Çin'de ortaya çıkan "gizemli hastalığın" muhtemel sebebi olarak görülen yeni koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığından yapılan açıklamada, ateş ve öksürüğü olan kişinin, 6 Ocak'ta Çin'in Vuhan kentinden Japonya'ya döndüğü ve şikayetlerinin devam etmesi üzerine 4 gün sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Çekilen röntgen sonucu hastada zatürre bulgularına rastlandığı, yapılan testlerde, Vuhan'daki salgında görülen koronavirüsün aynısının tespit edildiği kaydedildi.

Kanagawa bölgesinde yaşadığı ve 30'lu yaşlarında olduğu belirtilen Çinli hastanın, semptomlarının azalmaya başlamasıyla taburcu edildiği ifade edildi.

Bakanlığın bulaşıcı hastalık birimi yetkililerinden Eiji Hinoşita, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın Vuhan'da, hastalıkla ilişkilendirilen deniz ürünleri pazarına gitmediğini ancak ziyareti esnasında kaldığı yerde zatürre semptomları görülen en az bir kişiyle "yakın teması" olduğunu söylediğini aktardı.