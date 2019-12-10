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Japonya'da "devlet sırrı" düzenlemesine tabi kurumların sayısı azaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:16 | Son Güncelleme

Japonya'da "devlet sırrı" düzenlemesine tabi kurumların sayısı azaltıldı

Japonya'da hükümet, "devlet sırrı" niteliğindeki gizli bilgileri sızdıranların ağır cezaya tabi tutulduğu kamu kurumlarının sayısını 70'ten 28'e düşürdü.

Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, Bakanlar Kurulu, aralarında Kamu Savcılığı Ofisi ve Ulusal Vergi İdaresinin olduğu 42 kurumun 2014 tarihli Devlet Gizlilik Yasası kapsamından çıkarılmasına karar verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Emniyet Müdürlüğü gibi kurumların ise gizlilik düzenlemelerine tabi olmayı sürdüreceği kaydedildi.

- Hassas bilgiler, 30 yıl süreyle kamuoyundan gizleniyor

Yasa uyarınca diplomasi, savunma, terörle mücadele ve istihbaratla ilgili hassas bilgiler, "devlet sırrı" kategorisine alınarak 30 yıl süreyle kamuoyundan gizleniyor.

Söz konusu hassas bilgileri sızdıran kurum çalışanları, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Yasa, Bakanlar Kuruluna düzenlemeye tabi kurumların sayısını her 5 yılda bir gözden geçirme yetkisi veriyor.

12 kurumun bilgilerin gizlilik statüsüne karar vermeye yetkili olduğu yasa kapsamında, son 5 yılda 581 gizlilik kararı alınmıştı.

Yasa, hükümete kendi takdiriyle "devlet sırrı" ilan ederek kamudan bilgi gizlemesine izin verdiği, kamunun bilgi edinme hakkını engellediği ve basın özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Gizlilik Yasası devlet sırrı Japonya

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