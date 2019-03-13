"Japonya'da Din, Toplum ve Değişme" konferansı

Dündar, Japonya'nın bu sürede küçük ölçekli Çinli ve Korelilerle ticaretinin bulunduğunu aktararak, "Bunun haricinde özellikle Hollandalılarla Nagasaki açıklarında Dejime yapay adasına dönemin Şogunluk yönetiminin senenin belli aralığında izin verdiği ölçüde Hollanda'dan gemiler gelerek Japonya'nın ihtiyaçlarını karşılıyor ve alacaklarını alıp ülkelerine dönüyor. Bunun içinde sadece ticari emtialar değil dünyayla ilgili raporlar da var. Japonya yönetiminin ilk defa Türkiye hakkındaki ilk bilgileri buradan aldığını biliyoruz." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Merthan Dündar, Japonya'da değişimin radikal gerçekleşebildiğini belirterek, "Ancak toplum hemen uyum sağlıyor ve bunu Japonlaştırarak, Japon yaşam tarzının parçası haline getirerek, büyük çatışmalar yaşamadan hep beraber yaşayabilmeyi sağlıyor." dedi.

- "Japonlar Batı'nın sadece teknolojisini değil kültürünü de aldı"

Türk dünyasında ilk defa 11. yüzyılda Divan-ı Lügat-it-Türk'te Kaşgarlı Mahmut'un Caparka ya da Caparga diye Japonya'dan bahsettiğinin düşünüldüğünü, Selçuklu döneminde Arap tüccarların ve coğrafyacıların seyahatnamelerinden ya da yazdıklarından dolayı Japonya'yla ilgili bazı bilgilerinin olduğunu anlatan Dündar, Osmanlı döneminde de Batılı denizcilerin ve tüccarların eserlerinden alınan bilginin bulunduğunu ancak 19. yüzyılın son çeyreğine kadar Türklerle karşılıklı olarak tanışıklıklarının olmadığını bildiklerini kaydetti.

Prof. Dr. Ali Merthan Dündar, araştırdıkça Türk ve İslam dünyası-Japonya ilişkilerinde çok yönlü konuların olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları daha çok araştıracak insana ihtiyacımız var. En büyük problemimiz maalesef bölgenin dilini bilmeden, kaynak dillerini okuyup değerlendiremeden bu konularda çalışmalar yapılması. Türkiye'de Japonya'yla ilgili yapılan çalışmaların maalesef şimdiye kadar yüzde 80'i Japonca kaynaklara dayanmadan yapılıyordu. Bunlar ciddi problem. Artık bizim de klasik Çince'ye ya da klasik Japonca'ya hakim gençleri yetiştirerek araştırmalarımızı daha derinlere götürmemiz lazım. Japonlar Batı'nın sadece teknolojisini değil kültürünü de yaşam tarzını da aldı. Japonya'nın yaklaşık 250 yıl kalan kapalılığının Japonya'yı saldırılardan ya da dış baskılardan koruduğunu söylemek mümkün. Fakat bu biraz da Japonya'nın coğrafyası ve zenginliğiyle ilgili bir şey."