Dünya genelinde tsunami ve doğal afet konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl Japonya'da düzenlenen "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi" etkinliğine Türkiye adına katılan Çankırılı öğrenciler yurda döndü.

Japonya'nın Hokkaido şehrinde 5-12 Eylül'de yaklaşık 80 ülkenin katılımıyla düzenlenen zirveye katılan Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencileri, Japonya'da edindikleri bilgileri okuldaki arkadaşlarına aktarıyor.

Öğrencilerden Damla Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin de deprem kuşağında yer aldığını ve bu konudaki tecrübelerini Japonya'da paylaştıklarını belirten Aydın, "Zirvede sunumlar yaptık. Japonya'daki eğitimimiz sırasında tsunami ve depremle ilgili birçok yeni şey öğrendik. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bundan da çok gurur duyuyoruz." dedi.

Can Pusat Dinçer de Japonya da depremler ve doğal afetler konusunda yeni bilgiler edindiklerini ifade etti.

Türkiye adına Japonya'da bulunmaktan onur duyduğunu anlatan Dinçer, şöyle konuştu: