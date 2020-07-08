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Japonya'da Etkili Olan Yağışlar Yüzünden En Az 58 Kişi Hayatını Kaybetti

08.07.2020 13:22 | Son Güncelleme

Japonya’da etkili olan yağışların neden olduğu sel nedeniyle en az 58 kişi hayatını kaybetti. Aşırı yağışlar bölgede toprak kaymalarına neden olurken çok sayıda yol ve ev de hasar gördü

Japonya'da Etkili Olan Yağışlar Yüzünden En Az 58 Kişi Hayatını Kaybetti

Japonya’da etkili olan yağışların neden olduğu sel nedeniyle en az 58 kişi hayatını kaybetti. Aşırı yağışlar bölgede toprak kaymalarına neden olurken çok sayıda yol ve ev de hasar gördü.

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle. Kamikochi ve Matsumoto şehirleri arasındaki otoyol kapandı. Bölgede çok sayıda ev hasar görürken kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer ülke genelinde haftasonundan bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle en az 58 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Selin etkili olduğu bölgelerde yaklaşık 3,6 milyon kişiye de evlerini boşaltmaları talimatı verilmişti. Yağışların bugün öğleden sonra itibariyle hafiflemeye başladığı ifade ediliyor.

Selden etkilenen bölgelerde asker, polis ve acil durum ekiplerinden oluşan onbinlerce kişilik ekiplerin arama kurtarma faaliyetlerine devam ettiği belirtiliyor. Yetkililer en az 14 kişinin de halen kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Japonya’da son olarak 2018 yılı yaz aylarında etkili olan yağışlarda da 200’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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