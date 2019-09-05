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Japonya’da facianın eşiğinden dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 09:02 | Son Güncelleme

Japonya’da bir kamyon, demiryolu geçidinde trenle çarpıştı.

Japonya’da facianın eşiğinden dönüldü

Japonya’da bir kamyon, demiryolu geçidinde trenle çarpıştı. İlk belirlemelere göre en az 30 kişi yaralandı.
Kaza, Japonya’nın başkenti Tokyo’nun yakınlarındaki Yokohama’da bugün yerel saatle 11.40’ta meydan geldi. Bir kamyon, demiryolu geçidinde trenle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Kazanın ardından kamyon alev alırken, trenin vagonlarında da ciddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından Keikyu Kawasaki ve Kamiooka istasyonları arasındaki tren seferleri durduruldu.
Kazayla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.

Japonya’da facianın eşiğinden dönüldü

Japonya’da facianın eşiğinden dönüldü

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