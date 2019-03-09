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Japonya'da feribot "deniz canlısına" çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

Kazada en az 80 kişi yaralandı

Japonya'da bir feribotun "deniz canlısına" çarpması sonucu en az 80 kişi yaralandı.

Kyodo'nun haberine göre, Japon Sahil Güvenliği, Niigata limanından kalkan feribotun Japon Denizinde Sado Adası açıklarında bir "deniz canlısına" çarptığını, kazada 5'i ağır 80'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Kıç bölümünde 15 santimetrelik çatlağa ve hidrofil kanatlarda hasara neden olan kazadan sonra feribotun yoluna devam ederek Ryotsu Limanı'na vardığı belirtildi.

Feribotta kaza sırasında 121 yolcu ve 4 kişilik mürettebat bulunduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
deniz canlısı feribot Japonya

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