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Japonya’da fırtına alarmı: Yüzlerce uçuş iptal edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 09:38 | Son Güncelleme

Japonya’da tropikal fırtına Krosa nedeniyle 200’ü aşkın uçuş iptal edildi, tren seferleri askıya alındı.

Japonya’da tropikal fırtına Krosa nedeniyle 200’ü aşkın uçuş iptal edildi, tren seferleri askıya alındı. Yetkililer, şiddetli yağmur, rüzgar ve toprak kaymalarına karşı uyarıda bulundu.
Japonya’da kıyılara yaklaşması beklenen tropikal Krosa fırtınasının, yerel saat ile 13.00’da Kagoshima Bölgesi’ndeki Tanegashima Adası’nın 260 kilometre güneydoğusuna ulaştığı açıklandı. Yarın batı Japonya’da sağanak yağışlar, sert rüzgarlar ve yüksek dalgalara neden olması beklenen fırtınanın, kuzeybatıya doğru hareket ettiği ve saatte 144 kilometre hıza ulaşan rüzgarlara neden olduğu belirtildi. Yetkililer, tropikal fırtınanın bugün Kyushu ve Şikoku’nun batı bölgelerine ulaşabileceğini kaydetti.

Sağanak yağış uyarısı
Yarın öğle saatlerinden itibaren 24 saatlik süre boyunca yağışların Şikoku’da 900, Tokai’de 600, Kinki’de 500, kuzey ve güney Kyushu’da ise 500 milimetreye ulaşmasını bekleyen Japonya Meteoroloji Ajansı, yağışın bazı bölgelerde 1200 milimetreye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, fırtınanın saatte 144 ila 162 km arasında şiddetli rüzgarlara neden olması bekleniyor.
Denizlerde de etkisini gösterecek olan fırtınanın Şikoku’nun kıyı bölgelerinde 10 metre, kuzey ve güney Kyushu, Kinki ve Tokai kıyılarında ise 9 metreyi bulan dalgalara neden olacağını öngören yetkililer, insanları şiddetli rüzgarlar, yüksek dalgalar, toprak kaymaları ve sel ihtimaline karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Ulaşım felç oldu
Şiddetli fırtına uyarısı nedeniyle alınan önlemler, ülkedeki ulaşımı da felç etti. Hızlı tren seferlerinin çoğu askıya alınırken, bazı hatlarda sefer sayısı azaltıldı. Fırtınadan etkilenecek bölgelerde, tren seferlerinin yerel saat ile 15.00 itibariyle durdurulacağı açıklandı. Havayolu firmaları da, yerel saat ile 10.30 itibariyle 222 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Ulaşım şirketleri, tatil sezonunun devam ettiği Japonya’da aksamaları en aza indirmek için, halkı güncel ulaşım raporlarını takip etmeye çağırdı.

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