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Japonya’da geçen yıl yaklaşık 88 bin kişi kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 18:50 | Son Güncelleme

Japonya’da geçen yıl yaklaşık 88 bin kişi kayboldu

Japonya’da sağlık sorunları ve işsizlik gibi nedenlerden dolayı, geçen yıl yaklaşık 88 bin kişinin kaybolduğu bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun emniyet verilerine dayandırdığı haberine göre, Japonya'da 2018'de kayıp vatandaşların sayısının 87 bin 962 kişiye ulaşarak son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Kayıpların bunama hastalığı gibi yaşa bağlı sağlık sorunlarının yanı sıra ailevi ve ekonomik sorunlardan kaynaklandığı bildirildi.

Yaşlı nüfusun oranının giderek arttığı ülkede, kayıplara sebep olan etkenler arasında bunama hastalığı ve diğer sağlık sorunları yüzde 26,5 ile başı çekti. Aile problemleri yüzde 16,9’la ikinci, iş ilgili problemler yüzde 12,5'le üçüncü sırada yer aldı.

Kayıp kişilerin yüzde 64,1’inin erkek ve yüzde 35,9’unun ise kadın olduğu bildirildi.

Japonya İçişleri Bakanlığının geçen yıl yayımladığı verilere göre de, ülkedeki 75 ve üzeri yaştaki nüfus 17,70 milyona ulaştı. 17,64 milyon olan 65-74 yaş grubu ile birlikte düşünüldüğünde yaşlı nüfus ülkedeki en büyük demografik grup haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
bunama hastalığı Japonya Kayıp kişiler

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