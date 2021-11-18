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Japonya'da geliştirilen uçan motosiklet 680 bin dolar fiyatla satışa sunuldu

18.11.2021 03:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da ALI Technologies isimli şirketin geliştirdiği uçan motosiklet, 680 bin dolar fiyatla (yaklaşık 6,5 milyon TL) satışa sunuldu.

Japonya'da geliştirilen uçan motosiklet 680 bin dolar fiyatla satışa sunuldu

Japonya'da ALI Technologies isimli şirketin geliştirdiği uçan motosiklet, 680 bin dolar fiyatla (yaklaşık 6,5 milyon TL) satışa sunuldu.

"XTurismo Limited Edition" ismi verilen motosiklet tek şarjla saatte 100 km hıza kadar 40 dakika boyunca uçabiliyor.

Elektronik devi Mitsubishi ve Japon futbolcu Keisuke Honda'nın desteklediği Tokyo merkezli girişim, 2022 ortasına kadar tek kişinin bileceği uçan motosikletlerden 200 adet üretmeyi hedefliyor.

XTurismo Limited Edition'larda bir konvansiyonel ve akülü dört adet motor bulunuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=ngs1-13yTKE

ALI Technologies CEO'su Daisuke Katano, yeni üretimleriyle birlikte "Yeni bir hareket yöntemi sunmayı umduklarını" söyledi.

13 milyonluk nüfusa sahip Tokyo için aşırı kalabalıklaşma büyük bir problem. Yüksek teknoloji şehri, dünyanın en kalabalık metropol bölgelerinden birisi.

Ancak Japonya'daki mevcut yasalar, uçan motosikletlerin işlek yollarda uçmasına engel.

Yarış pistinde gerçekleştirilen lansmanda konuşan Katano, bu sebeple Japonya'da aracın yakın zamanda yalnızca bu tür pistlerde kullanılabileceğini söyledi.

Katano alternatif olarak aracın kurtarma ekipleri tarafından ulaşılamaz bölgelere gidişi için de kullanabileceğini düşünüyor.

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