Japonya’da genç sporculara şiddet devam ediyor

Tacizler nedeniyle ülkede intihar eden sporcular oldu.“O kadar çok dayak yedim ki artık sayısını hatırlamıyorum.” 23 yaşındaki profesyonel beyzbol oyuncusu, Japonya’nın Kyushu bölgesinde okuduğu lise yıllarındaki antrenmanlarından bahsederken bu cümleyi kullanıyor ve ekliyor: “Antrenörüm, koşu sırasında benim bu işi yeterince ciddiye almadığımı söylerdi. Antrenörümüz hepimizi çağırır ve yüzlerimize tokat atardı. Yüzüm kanardı ancak antrenörüm durmazdı. Ona, ‘Burnum kanıyor’ derdim ama yine de durmazdı.”

Aynı yaştaki bir başka beyzbol oyuncusu da lisedeki takım arkadaşlarının yüzde 90’ının fiziksel olarak kötü muameleye maruz kaldığını ifade ediyor. Takım arkadaşlarıyla olayı aralarında şakaya vurduklarını belirten oyuncu, "Nasıl yani, henüz dayak yemedin mi? Sıra ne zaman sana gelecek?” diye konuştuklarını söylüyor.

Bu iki beyzbol oyuncusu, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (Human Rights Watch) Japonya’da direkt olarak görüştüğü veya online bir ankete cevap veren 800’den fazla genç sporcudan sadece ikisi. Katılanlar, Japonya’nın 47 bölgesinin 45’inden ve 50 farklı spor dalından geliyor. Araştırmanın sonucu gösteriyor ki Japonya’daki okul yasası gereği yasak olsa da çocuk ile genç sporculara Japonca’da “Taibatsu” denilen fiziki ceza verilmesi hala daha yaygın bir uygulama. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Küresel Girişimler Birimi Direktörü Minky Worden, “Japonya’da çocuklar kupa ve madalya kazanmak uğruna onyıllardır acımasız bir şekilde dayak yiyor ve aşağılanıyor” dedi.