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  4. Japonya’da görme engelli yolcu trenin altında kaldı

Japonya’da görme engelli yolcu trenin altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Japonya’da tren istasyonunda raylara düşen görme engelli yolcu, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Japonya’nın başkenti Tokyo’da görme engelli bir yolcu, tren istasyonunun platformundan demiryolu hattına düştü.

Japonya’da görme engelli yolcu trenin altında kaldı

Japonya’da tren istasyonunda raylara düşen görme engelli yolcu, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Japonya’nın başkenti Tokyo’da görme engelli bir yolcu, tren istasyonunun platformundan demiryolu hattına düştü. Tokyo polisinden edinilen bilgiye göre, bir şirkette çalışan Masakuza Mori (53) dün Nippori İstasyonu’na gelerek trene binmek istedi. Elindeki bastonla platform kenarında yürümeye başlayan görme engelli yolcu, demiryolu hattına düştü. Mori, o anda istasyona gelen bir trenin altında kalarak hayatını kaybetti.
Görme engelli yolcular için tasarlanan sarı güvenlik şeritlerinin bulunduğu istasyonda, platform ile vagonlar arasına erişimi sınırlayan ve bazı istasyonlarda bulunan platform kapılarından ise bulunmadığı görüldü.

Japonya’da görme engelli yolcu trenin altında kaldı

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