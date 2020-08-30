Japonya'da ilişkilerin ya da evliliklerin bitirilmesi için tutulan şirketler nasıl çalışıyor?

Japonya'da 2010 yılında Takeshi Kuwabara'nın sevgilisi Rie Isohata'yı öldürmekten hüküm giymesiyle ilgili olarak dünyanın ilgisini çeken şey trajedinin kendisi değildi.

Kuwabara'nın, Isohata'nın kocası tarafından evliliklerinin sona erdirilmesi için tutulan bir profesyonel olması bu olayda en çok ilgi gören detay oldu.

Japonya'da ilişkilerin ya da evliliklerin bitirilmesi için hizmet veren şirketlere ve ajanslara "wakaresaseya" adı veriliyor.

Kendisi de evli ve çocuklu olan Kuwabara, Isohata ile bir süpermarkette tanıştı.

Kendisini bir bilgi teknolojileri çalışanı olarak tanıtan Kuwabara ve Isohata arasında bir ilişki başladı. Ancak Kuwabara için bir iş ilişkisi olarak başlayan bu yakınlaşma sonradan gerçek bir aşka dönüştü.

Diğer yandan Kuwabara'nın iş arkadaşı, çifti bir otelde fotoğrafladı, bu da Isohata'nın kocasının Isohata'dan boşanmak için kullanması adına yeterli bir kanıt oldu.

Japonya'da boşanmak için bu kanıtların kullanılması gerekiyor.

Isohata ise gerçeği öğrendiğinde Kuwabara ile ayrılmak istedi; ancak bunu kabul etmeyen Kuwabara sevgilisini bir iple boğdu. Sonraki yıl ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.