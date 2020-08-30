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Japonya'da ilişkilerin ya da evliliklerin bitirilmesi için tutulan şirketler nasıl çalışıyor?

30.08.2020 11:47 | Son Güncelleme

Japonya'da ilişkilerin ya da evliliklerin bitirilmesi için hizmet veren şirketlere ve ajanslara "wakaresaseya" adı veriliyor. BBC'den Christine Ro bu ajansların nasıl çalıştığını araştırdı.

Japonya'da ilişkilerin ya da evliliklerin bitirilmesi için tutulan şirketler nasıl çalışıyor?

Japonya'da 2010 yılında Takeshi Kuwabara'nın sevgilisi Rie Isohata'yı öldürmekten hüküm giymesiyle ilgili olarak dünyanın ilgisini çeken şey trajedinin kendisi değildi.

Kuwabara'nın, Isohata'nın kocası tarafından evliliklerinin sona erdirilmesi için tutulan bir profesyonel olması bu olayda en çok ilgi gören detay oldu.

Japonya'da ilişkilerin ya da evliliklerin bitirilmesi için hizmet veren şirketlere ve ajanslara "wakaresaseya" adı veriliyor.

Kendisi de evli ve çocuklu olan Kuwabara, Isohata ile bir süpermarkette tanıştı.

Kendisini bir bilgi teknolojileri çalışanı olarak tanıtan Kuwabara ve Isohata arasında bir ilişki başladı. Ancak Kuwabara için bir iş ilişkisi olarak başlayan bu yakınlaşma sonradan gerçek bir aşka dönüştü.

Diğer yandan Kuwabara'nın iş arkadaşı, çifti bir otelde fotoğrafladı, bu da Isohata'nın kocasının Isohata'dan boşanmak için kullanması adına yeterli bir kanıt oldu.

Japonya'da boşanmak için bu kanıtların kullanılması gerekiyor.

Isohata ise gerçeği öğrendiğinde Kuwabara ile ayrılmak istedi; ancak bunu kabul etmeyen Kuwabara sevgilisini bir iple boğdu. Sonraki yıl ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu olayla beraber wakaresaseya sektörü ağır bir yara aldı.

Ancak bu cinayetin üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından talep edilen yüksek ücretlere rağmen sektör tekrar toparlanmış gibi gözüküyor.

A couple enjoys the sunset in Odaiba, Tokyo.

Ücreti 190 bin dolara kadar çıkabiliyor

Bu endüstri niş bir piyasa haline gelmiş vaziyette. Bir ankete göre online olarak 270 adet wakaresaseya ajansı hizmet veriyor.

Çoğu ise özel detektiflik şirketlerine bağlı bir şekilde çalışıyor.

Özel bir ilgi duyduğu detektifliği bir iş koluna çeviren müzisyen Yusuke Mochizuki, "Wakaresaseya hizmeti çok pahalı olduğu için maddi durumu iyi olan müşteriler tercih ediyor" diyor.

Yusuke Mochizuki, First Group adında bir wakaresaseya şirketine sahip.

Hakkında çok fazla bilgi bulunan sıradan bir hedef için 400 bin yen (3 bin 800 dolar) civarı bir fiyat talep edebileceğini belirten Mochizuki, hedefin ünlü biri olması takdirinde ücretin 20 milyon yene (190 bin dolar) kadar çıkabileceğini söylüyor.

Eşleri ilişki yaşayan kişiler de başvuruyor

Wakaresaseya sektörünün büyüklüğünü ve neye hizmet ettiğini anlamak için Londralı yazar Stephanie Scott'ın Isohata'nın hikayesini anlattığı "What's Left Of Me Is Yours" adlı kitabına bakmak işe yarayabilir.

Scott wakaresaseya için, "Çatışmaya girmenizi engelliyor. Zor bir durumu çözmek için kısa süreli bir çözüm. Aynı zamanda eşinizin başka birine aşık olması, boşanmayı kabul etmesini kolaylaştırabilir" diyor.

Ancak Mochizuki'nin çoğu müşterisi eşlerinden boşanmak isteyen evli kişiler değil; eşlerinin ilişkisi olan kişiler de bu ilişkilerin sona ermesi için başvuruyor.

Mochizuki, bu durumda eşin ilişki yaşadığı diğer kişinin başka birine aşık olmasını sağlayarak ilişkinin sona ermesini ve eşin kocasına ya da karısına geri dönmesini sağlıyor.

Bu süreçte de hem ilişki yaşayan eşe hem de eşin ilişki yaşadığı kişiye yakınlaşması ve sırlarını öğrenmesi için çok sayıda ajan kullanılması gerekiyor, bu da süreci karmaşıklaştırıyor ve pahalılaştırıyor.

Mochizuki, bütün bu süreçler sırasında Japon yasalarının iyi bilinmesi gerektiğini vurguluyor.

Lisansı olmadan da operasyon gerçekleştiren wakaresaseya ajanslarının olduğunu söyleyen Mochizuki, bunların tek bir iş gerçekleştirdikten sonra ortadan kaybolduğunu düşünüyor.

'Japonya'da her şeyin bir sektörü var'

Scott, wakaresaseya sektörüne benzer işlerin dünyanın her yerinde olduğunu, ancak Batı'nın Japonya'daki bu sektörü egzotikleştirmeyi sevdiğini vurguluyor.

Diğer yandan yazar Scott, wakaresaseya sektörünün insanlar üzerinde nasıl bir etkisinin bulunduğunu tam olarak bilmenin imkansız olduğunu, çünkü ne bu ajansları kullananların ne bu bu komploların "kurbanı" olanların bu konu hakkında konuşmak istemediğini vurguluyor.

Televizyon ve radyo yapımcısı olan Mai Nishiyama, Japonya'da her şeyin bir sektörü olduğunu vurguluyor.

Bunlar arasında, sahte aile üyesi ayarlayan ilişki kiralama şirketleri, romantik destek hizmetleri, çocuğu uygun olmadığı düşünülen anne ya da babadan ayırma ya da ihanet pornosunun önüne geçmek gibi hizmetler var.

Kimi wakaresaseya şirketleri ise aldatan eşler hakkında kanıt toplamakla da görevli olabiliyor.

Silhouette of a couple at the 60th floor observatory at the Abeno Harukas building overlooking Osaka, Japan

Yamagami Uluslararası Hukuk Bürosu'ndan avukat Shogo Yamagami, kendi şirketi çalışmasa da kimi müşterilerinin tazminat alabilmek için aldatan eşler hakkında kanıt toplaması adına wakaresaseya şirketleriyle çalıştıklarını söylüyor.

Wakaresaseya sektörünün varlığı ise para ve aldatmanın ilişkilerde insanların sandığından çok daha fazla yer aldığını gösteriyor.

Boşanma kanunları ve sosyal normlar yakın zamanda değişecek gibi görünmediğinden Mochizuki gibi kişilerin işlerinin daha uzun süreceği tahmin ediliyor.

İşini ilginç bulduğunu söyleyen Mochizuki, insanların nasıl abarttığını, yalan söylediğini ve olayları algıladığını daha iyi anladığını vurgulayarak, "İnsanların neden yapıldığını görmek çok acayip" diyor.

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