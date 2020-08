Japonya'da ilişkilerin ya da evliliklerin bitirilmesi için tutulan şirketler nasıl çalışıyor?

Bu olayla beraber wakaresaseya sektörü ağır bir yara aldı.

Ancak bu cinayetin üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından talep edilen yüksek ücretlere rağmen sektör tekrar toparlanmış gibi gözüküyor.

Ücreti 190 bin dolara kadar çıkabiliyor

Bu endüstri niş bir piyasa haline gelmiş vaziyette. Bir ankete göre online olarak 270 adet wakaresaseya ajansı hizmet veriyor.

Çoğu ise özel detektiflik şirketlerine bağlı bir şekilde çalışıyor.

Özel bir ilgi duyduğu detektifliği bir iş koluna çeviren müzisyen Yusuke Mochizuki, "Wakaresaseya hizmeti çok pahalı olduğu için maddi durumu iyi olan müşteriler tercih ediyor" diyor.

Yusuke Mochizuki, First Group adında bir wakaresaseya şirketine sahip.

Hakkında çok fazla bilgi bulunan sıradan bir hedef için 400 bin yen (3 bin 800 dolar) civarı bir fiyat talep edebileceğini belirten Mochizuki, hedefin ünlü biri olması takdirinde ücretin 20 milyon yene (190 bin dolar) kadar çıkabileceğini söylüyor.

Eşleri ilişki yaşayan kişiler de başvuruyor

Wakaresaseya sektörünün büyüklüğünü ve neye hizmet ettiğini anlamak için Londralı yazar Stephanie Scott'ın Isohata'nın hikayesini anlattığı "What's Left Of Me Is Yours" adlı kitabına bakmak işe yarayabilir.