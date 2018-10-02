Japonya'da kabine değişikliği

Japonya'da Başbakan Şinzo Abe, kabinede revizyona gitti.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Başbakan Abe kabinedeki 19 bakandan 13'ünü değiştirdi.

Abe, kabinede kilit görevlerde bulunan 6 bakanın yerini korudu. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Taro Aso, Dışişleri Bakanı Taro Kono, Kabine Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Ekonomik Kalkınma Bakanı Toşimitsu Motegi ile Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiçi İşii yeni kabinede görevini sürdürecek.

Savunma, Adalet, İç İşleri, Eğitim, Sağlık, Tarım, Çevre, Yeniden İnşa, Kamu Güvenliği, İdari Reform, Enformasyon, Bölgesel Kalkınma ve Olimpiyat bakanlıklarına ise yeni isimler atandı.

20 Eylül'de yapılan Liberal Demokrat Parti Kongresi'nde Abe'ye karşı parti liderliğine aday olan eski Savunma Bakanı Şigeru İşiba'nın yerine Temsilciler Meclisi üyesi Takeşi Ivaya göreve getirildi.

Kongrede delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alan Abe, 2021'e kadar parti liderliğini sürdürmeye hak kazanmıştı.

