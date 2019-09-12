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Japonya'da kabine revizyonu hükümete yönelik desteği artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:10 | Son Güncelleme

Japon haber ajansı Kyodo'nun anketine göre, kabine revizyonundan sonra hükümete yönelik halk desteği önceki aya göre yüzde 5,1 arttı - Başbakan Şinzo Abe'nin Japon Anayasası'nın saldırı amaçlı silahlı güç kullanımını yasaklayan maddesini kaldırma planı ise hala halkın çoğunluğu tarafından desteklenmiyor

Japonya'da Başbakan Şinzo Abe'nin yaptığı kabine revizyonunun ardından hükümete yönelik kamuoyu desteğinin arttığı belirtildi.

Japon haber ajansı Kyodo, yaptığı ankette dünkü kabine revizyonunun ardından Başbakan Abe liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP) hükümetine yönelik halk desteğinin ağustosta yapılan ankete göre yüzde 5,1 artışla yüzde 55,4'e ulaştığını açıkladı.

Ülke çapında telefonla yapılan ankete katılanların yüzde 50,9'u kabine revizyonunu olumlu karşılarken, yüzde 31,4'ü olumsuz görüş bildirdi.

Öte yandan aynı ankette Başbakan Abe'nin Japonya'nın ilke olarak savunma durumu dışında silahlı güç kullanımını yasaklayan anayasa maddesini değiştirme planının halkın çoğunluğunun desteğini almadığı görüldü.

Japon Anayasası'nın saldırı amaçlı silahlı güç kullanımını yasaklayan maddesinin kaldırılmasını destekleyenlerin oranı yüzde 40 iken, katılımcıların yüzde 47,1'i değişikliğe karşı olduğunu ifade etti.

Abe, dün yaptığı kabine revizyonuyla Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga ve Maliye Bakanı Taro Aso dışında tüm bakanları değiştirmişti.

Değişikliğin ardından 19 bakanlıktan 17'sinde değişiklik yapılmış, kabineye 13 yeni isim atanırken, 4 bakanın görev yeri değiştirilmişti.

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