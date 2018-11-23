Japonya'da kadın doktor adaylarına ayrımcılık skandalı

Japonya'da kadın ve ileri yaşlı adayların notlarını kasıtlı olarak düşürdüğü ortaya çıkan Tokyo Tıp Üniversitesinin akreditasyonu iptal edildi.

Japon NHK yayın kuruluşu, Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyinin yönetim kurulu toplantısında Tokyo Tıp Üniversitesinin kadın ve ileri yaştaki adaylara uyguladığı ayrımcılık nedeniyle akreditasyonunu iptal etme kararı verdiğini bildirdi.

Konsey, Japonya'daki tıp okullarına akreditasyonu kalite, eğitim ve yönetim değerlendirme sistemi üzerinden veriyor. Değerlendirme sistemini hayata geçirdiği geçen yıldan bu yana, konseyin ilk kez bir okulun akreditasyonunu iptal ettiği belirtildi.

Tokyo Tıp Üniversitesinden ağustosta yapılan açıklamada, iç soruşturmanın giriş sınavlarında yıllarca kadın adayların dışarıda tutulması ve daha fazla erkeğin doktor olmasının önünün açılması için notların sistematik değiştirildiğini ortaya koyduğu bildirilmişti.

Japonya Eğitim Bakanlığı, ağustos ayında, kadın doktor adaylarının sınav sonuçlarının değiştirildiği iddialarının kabul edilmesinin ardından diğer tıp fakültelerine giriş sınavlarıyla ilgili inceleme başlatmıştı.