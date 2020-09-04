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Japonya’da kaybolan yük gemisinin üçüncü mürettebatı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 19:49 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’dan Çin’e giderken tayfun nedeniyle Doğu Çin Denizi’nde kaybolan yük gemisinin üçüncü mürettebatı da kurtarıldı.Yeni Zelanda’dan Çin’e gittiği sırada 2 Ağustos günü bölgede etkili olan Maysak Tayfunu nedeniyle Japonya açıklarında kaybolan Gulf Livestock 1 adlı yük gemisinden sevindiren haber geldi.

Yeni Zelanda’dan Çin’e giderken tayfun nedeniyle Doğu Çin Denizi’nde kaybolan yük gemisinin üçüncü mürettebatı da kurtarıldı.
Yeni Zelanda’dan Çin’e gittiği sırada 2 Ağustos günü bölgede etkili olan Maysak Tayfunu nedeniyle Japonya açıklarında kaybolan Gulf Livestock 1 adlı yük gemisinden sevindiren haber geldi. Japonya Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, bu hafta Japonya kıyılarında 40’tan fazla mürettebat ve 6 bin büyükbaş hayvanla birlikte alabora olan yük gemisinden üçüncü bir mürettebatın arama-kurtarma uçağı tarafından tespit edildikten sonra canlı olarak bulunduğu duyuruldu. Sahil Güvenlik, kurtarılan mürettebatın 30 yaşındaki Filipinli Jay-nel Rosals olduğunu açıklarken, Rosals’ın Japonya’nın Kagoshima vilayetine bağlı küçük bir ada olan Kodakarajima’nın 2 kilometre açığında cankurtaran botu içinde bulunduğunu aktardı. Yetkililer, Rosals’ın bulunduğu sırada bilincinin açık olduğunu ve yürüyebildiğini ifade etti. Sahil Güvenlik, kurtarma ekiplerinin Kodakarajima’nın yaklaşık 4 kilometre açıklarında ise devrilmiş turuncu bir cankurtaran botu bulduklarını ancak içinde kimseye rastlamadıklarını açıkladı.
Yetkililer, gemi mürettebatının Filipinler’den 39, Yeni Zelanda’dan 2 ve Avustralya’dan 2 olmak üzere 43 kişiden oluştuğunu ifade ederken, geriye kalan 40 mürettebatı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Öte yandan Alabora olan yük gemisinden şu ana kadar 3 mürettebata ulaşılırken, Anami Oshima Adası’nın yaklaşık 120 km kuzeyinde baygın olarak bulunun mürettebat ise hastanede hayatını kaybetti.

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