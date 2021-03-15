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Japonya’da kuş gribi salgını bir eyalete daha sıçradı

15.03.2021 09:05 | Son Güncelleme:
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Japonya’nın Tochigi eyaletinde kuş gribi salgınının tespit edildiği bir tavuk çiftliğinde 77 bin tavuğun itlaf edileceği belirtildi.Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Japonya’nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde ortaya çıkan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan kuş gribi salgını bu kez Japonya’nın Tochigi eyaletinde doğrulandı.

Japonya’nın Tochigi eyaletinde kuş gribi salgınının tespit edildiği bir tavuk çiftliğinde 77 bin tavuğun itlaf edileceği belirtildi.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Japonya’nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde ortaya çıkan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan kuş gribi salgını bu kez Japonya’nın Tochigi eyaletinde doğrulandı. Yerel otoritelerden yapılan açıklamada Haga kasabasındaki bir tavuk çiftliğinde son derece bulaşıcı olduğu belirtilen toplu kuş gribi vakalarının tespit edildiği bildirildi. Tochigi böylece geçen Kasım ayından bu yana salgın görülen 18’inci Japon eyaleti olurken, tesisteki 77 bin tavuğun itlafına başlandığı öğrenildi. Salgından etkilenen çiftliğin 3 kilometre yarı çapında bulunan diğer üretim tesislerine de tedbir amacıyla bölge dışına tavuk ve yumurta sevkiyatı kısıtlaması getirildi.

Rekor sayıda kümes hayvanı itlaf edildi
2018 yılından bu yana Japonya’da ilk kez geçtiğimiz Kasım ayı başında Kagawa’da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde farklı eyaletlere sıçramış, yüksek vaka sayıları nedeniyle bazı bölgelerde itlaf çalışmalarına Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) de destek vermişti.
Salgın nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının bu yıl rekor kırarak 6 milyonu geçtiği açıklanmış, önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu kaydedilmişti.

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