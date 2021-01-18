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Japonya’da kuş gribi salgınında 5.8 milyon tavuk itlaf edildi

18.01.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Japonya’da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısı rekor seviyeye ulaşarak 5.8 milyon oldu.Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Japonya’nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde ortaya çıkan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan kuş gribi salgınında bilanço netleşmeye başladı.

Japonya’da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısı rekor seviyeye ulaşarak 5.8 milyon oldu.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Japonya’nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde ortaya çıkan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan kuş gribi salgınında bilanço netleşmeye başladı. 15 eyalette görülen toplu kuş gribi vakaları nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının bu sezonda rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. Toplam 36 tesiste itlaf edilen tavuk sayısı 5.8 milyon olurken, önceki rekorun virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu öğrenildi. Salgından etkilenen bölgelerde devam eden itlaf çalışmalarının ardından bu sezonun toplam bilançosunun 6 milyona ulaşması bekleniyor.

Tesislere inceleme
Japon kamu yayıncısı, sağlık otoriteleri tarafından tesislerde yapılan incelemelerde bazı üreticilerin yönergelere uymadığının belirlendiğini duyurdu. Kimi tesislerin dezenfeksiyon işlemlerinde yetersiz kaldığı tespit edilirken, bazı çiftliklerde ise yabani kuşların içeriye girişine imkan verecek güvenlik açıkları belirlendi. Uzmanlar, virüsün kümes hayvanlarına bu yolla bulaşmış olabileceğini belirtiyor.

15 eyaleti vurdu
2018 yılından bu yana Japonya’da ilk kez geçtiğimiz Kasım ayı başında Kagawa’da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde 14 farklı eyalete daha sıçramış, salgından etkilenen tesisler ve çevresindeki çiftliklere tedbir amaçlı üretim ve sevkiyat kısıtlamaları getirilmişti. Yüksek sayıdaki vakalar nedeniyle itlaf çalışmalarına Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) de destek vermişti.

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