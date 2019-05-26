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Japonya’da mayıs ayında rekor sıcaklık

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 10:08 | Son Güncelleme

Japonya’da mayıs ayında 38 derecelik rekor sıcaklık ölçülürken, yetkililer sıcak çarpmasına karşı uyarıda bulundu.Mayıs ayında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerlerinin görüldüğü Japonya’da sıcaklar Pazar günü rekor seviyeye ulaştı.

Japonya’da mayıs ayında 38 derecelik rekor sıcaklık ölçülürken, yetkililer sıcak çarpmasına karşı uyarıda bulundu.
Mayıs ayında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerlerinin görüldüğü Japonya’da sıcaklar Pazar günü rekor seviyeye ulaştı. Cumartesi günü Japonya’nın Kyushu bölgesinde sıcaklığın 35 derece olarak ölçüldüğünü belirten Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya genelindeki 425 gözlem noktasında yapılan ölçümlerde de gündüz 30 dereceyi aşan sıcaklık değerleri kaydedildiğini duyurdu.
Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların Pazar gününden itibaren daha da artması beklenirken, bu yıl ülke genelinde görülen en yüksek sıcaklık ise Japonya’nın Hokkaido eyaletinde bugün ölçüldü. Hokkaido’nun Obihiro şehrinde termometreler 38.7 dereceyi gösterdi. Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilileri, bölge sakinlerine ve turistlere sıcak çarpmasına karşı önlem almaları tavsiyesinde bulundu.

Aşırı sıcak can almıştı
Geçen yaz ülke genelinde görülen aşırı sıcaklarla mücadele eden Japonya’nın Kumagaya şehrinde Temmuz ayında 41.1 derecelik sıcaklık kaydedilmiş, değerin Japonya’da kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğu açıklanmıştı. Yaz boyunca sıcak ve sıcağa bağlı nedenlerden birçok kişi hayatını kaybetmişti.

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