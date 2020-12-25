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Japonya'da, Noel'de KFC çılgınlığı

25.12.2020 13:57 | Son Güncelleme:
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Japonya'da, Noel'de KFC çılgınlığı

Her yılbaşında kızarmış tavuk zinciri Kentucky Fried Chicken'dan milyonlarca kızarmış tavuk siparişi veren Japonların bu farklı Noel ritüeli ülkede yaşayan yabancılar tarafından şaşkınlıkla izleniyor.

Her Noel'dekızarmış tavuk zinciri Kentucky Fried Chicken (KFC)'den milyonlarca kızarmış tavuk siparişi veren Japonların bu farklı Noel ritüeli ülkede yaşayan yabancılar tarafından şaşkınlıkla izleniyor.

KFC'nin sadece 24-25 Aralık tarihlerinde Noel'e özel çıkardığı sınırlı "parti menüsü" büyük boy kızarmış tavuk sepeti, lahana salatası, yılbaşı tatlısı ve bir içecekten oluşuyor.

Japonya'da bu menüyü almak için o tarihlerden en az bir-iki gün önce 24 saat dükkanın dışında sırada beklemeyi göze alanlar var.

Bu çılgınlığın geçmişi, 1980'lerin ortasında akıllı bir KFC şube müdürünün başlattığı kampanyaya dayanıyor.

O yıllarda hızlı küreselleşmenin de etkisiyle refahı artmaya başlayan Japon toplumu, Amerikan mallarına aşırı ilgi gösteriyordu.

Bugün ucuz bir yemek alternatifi olan kızarmış tavuk gibi bir fast-food ürün bile İkinci Dünya Savaşı'nda çok açlık çekmiş bir kuşak için lüks sayılıyordu.

Bir rivayete göre o sıralarda Japonya'nın ilk KFC dükkanının müdürü olan Takeshi Okawara, Amerikalıların geleneksel yılbaşı yemeği olan fırında kızarmış hindiyi tavuk zannederek kızarmış tavuk menüsünü piyasaya sürüyor.

Fonda Noel müzikleri eşliğinde aile ile geçirilen yılbaşı temalı reklam kampanyası da çok tutulunca, Okawara aşırı bir taleple karşılaşıyor.

https://www.instagram.com/p/CIj62VMDYYm/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link

6 günde 60 milyon dolardan fazla ciro

Bunda, Japonların KFC'ninkine benzer şekilde yağda kızartılmış karaage adlı tavuk kızarmasına benzer bir yemeğin zaten mevcut olması da etkili elbette.

KFC'nin verdiği rakamlara göre bu menü sayesinde Japonya'daki KFC'ler her yıl 20-25 Aralık arasındaki altı günde 60 milyon dolardan fazla ciro yapıyor.

24-25 Aralık tarihindeki yoğun talep nedeniyle, KFC dükkanları o günlerde dükkandan satışı kapatıp, sadece sırada beklemek istemeyen ve önceden sipariş verip siparişi teslim için dükkana uğrayanları ağırlıyorlar.

KFC şu an sadece 2021 yılbaşı için kızarmış tavuk siparişlerini kabul ediyor.

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