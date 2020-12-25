Japonya'da, Noel'de KFC çılgınlığı

Her Noel'dekızarmış tavuk zinciri Kentucky Fried Chicken (KFC)'den milyonlarca kızarmış tavuk siparişi veren Japonların bu farklı Noel ritüeli ülkede yaşayan yabancılar tarafından şaşkınlıkla izleniyor.

KFC'nin sadece 24-25 Aralık tarihlerinde Noel'e özel çıkardığı sınırlı "parti menüsü" büyük boy kızarmış tavuk sepeti, lahana salatası, yılbaşı tatlısı ve bir içecekten oluşuyor.

Japonya'da bu menüyü almak için o tarihlerden en az bir-iki gün önce 24 saat dükkanın dışında sırada beklemeyi göze alanlar var.

Bu çılgınlığın geçmişi, 1980'lerin ortasında akıllı bir KFC şube müdürünün başlattığı kampanyaya dayanıyor.

O yıllarda hızlı küreselleşmenin de etkisiyle refahı artmaya başlayan Japon toplumu, Amerikan mallarına aşırı ilgi gösteriyordu.

Bugün ucuz bir yemek alternatifi olan kızarmış tavuk gibi bir fast-food ürün bile İkinci Dünya Savaşı'nda çok açlık çekmiş bir kuşak için lüks sayılıyordu.

Bir rivayete göre o sıralarda Japonya'nın ilk KFC dükkanının müdürü olan Takeshi Okawara, Amerikalıların geleneksel yılbaşı yemeği olan fırında kızarmış hindiyi tavuk zannederek kızarmış tavuk menüsünü piyasaya sürüyor.