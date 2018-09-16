Japonya'da nüfusun yüzde 20'sinden fazlası 70 ve üzeri yaşta

Japonya'da 70 ve üzeri yaştaki kişilerin sayısının ilk kez, toplam nüfusun yüzde 20'den fazlasını oluşturduğu bildirildi.
Kyodo ajansının Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, ülkede 70 ve üzeri yaştaki toplam kişi sayısı 26,18 milyona ulaştı ve bu grup, nüfusun yüzde 20,7'sini oluşturuyor. Giderek yaşlanan ülkede bu oran önceki yıl 19,9 olarak belirlenmişti.
Veriler, ülkedeki 65 ve üzeri yaştaki kadın ve erkeğin toplam sayısının, bir önceki yıla göre 440 bin kişi artarak 35,57 milyona yükseldiğini ve tüm nüfusun yüzde 28,1'ini oluşturduğunu ortaya koydu.
Japonya'da, 65 ve üzeri yaştaki kadın sayısının da ilk kez 20 milyonu geçtiği kaydedildi.
Veriler, ülkedeki 65 ve üzeri yaştaki 20,12 milyon kadının, tüm kadınların yüzde 31'ini oluşturduğunu gözler önüne serdi.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü
İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı istifa etti
ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor
Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!
İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!
MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevgili kabusu! Teklifi reddedince...
İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum