Japonya’da ofis sandalyesi sürme yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Japonya’da düzenlenen ofis sandalyesi yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Japonya’da 10 yıldır gerçekleştirilen Formula 1 ve fiziksel dayanıklılık yarışlarından ilham alınan ofis sandalyesi yarışlarının sonuncusu Tokyo yakınındaki Hanyu şehrinde yapıldı. İki saatlik sürede, 200 metre uzunluğundaki parkurda en fazla mesafeyi katedebilmek için sandalyelerini geriye doğru sürmeye çalışan yarışmacılar, sıcak ve nemli havada zorlu anlar yaşadı. Yüze yakın katılımcıdan oluşan 55 takımın katıldığı yarışın sonraki durağı, önümüzdeki ay Japonya’nın Iwate şehri olacak.



