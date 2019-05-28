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Japonya'da Öğrencilere Bıçaklı Saldırı

28.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Japonya’da bir otobüs durağında yaşanan bıçaklı saldırıda bir kız çocuğu ile yetişkin bir kişi hayatını kaybetti, 15 kız çocuğu da yaralandı

Japonya'da Öğrencilere Bıçaklı Saldırı

Japonya’da bir otobüs durağında yaşanan bıçaklı saldırıda bir kız çocuğu ile yetişkin bir kişi hayatını kaybetti, 15 kız çocuğu da yaralandı. Olay yerinde gözaltına alınan saldırgan daha sonra hastanede öldü.

Devlet televizyonu NHK’nın haberine göre bıçaklı saldırı yaşandığında, yaşları 6 ila 12 olan kız öğrenciler Tokyo’nun güneyindeki Kawasaki şehrinde, okula gitmek üzere servise biniyorlardı.

Servis şoförü polise verdiği ifadesinde, çocukların otobüse bindikleri esnada iki elinde de bıçak bulunan bir kişinin gelerek kızlara saldırdığını anlattı.

Ölen kız çocuğunun 12 yaşında olduğu söyleniyor. Olay anında 39 yaşındaki bir yetişkin de hayatını kaybetti.

Saldırgan kendisini de boynundan bıçaklayarak intihar etti. Polis, 50’li yaşlarında olduğu belirtilen saldırganı gözaltına aldı. Saldırgan boynundan aldığı yara nedeniyle öldü.

Saldırının neden düzenlendiği bilinmiyor. Ancak Japonya’da bu tarz bıçaklı saldırıların zaman zaman görüldüğü ifade ediliyor. Bölgede herhangi bir başka güvenlik tehdidi bulunmadığı açıklandı.

Daha önce 2016 yılında da bıçaklı bir saldırgan hastaneye giderek 19 hastayı uykusu sırasında öldürmüştü. 2001 yılında da 8 çocuk, Osaka şehrinde eski bir okul hademesi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Saldırının Amerika Başkanı Donald Trump’ın, Japonya ziyaretinin son gününe denk gelmesi nedeniyle Trump da bir açıklama yaparak taziyelerini bildirdi.

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