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Japonya’da öğrencileri taşıyan tekne battı

20.11.2020 10:14 | Son Güncelleme:
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Japonya’da öğrencileri taşıyan tekne battı

Japonya’da ilkokul öğrencilerini ve öğretmenlerini taşıyan bir teknenin bilinmeyen bir cisme çarptıktan sonra battığı bildirildi.

Japonya’da ilkokul öğrencilerini ve öğretmenlerini taşıyan bir teknenin bilinmeyen bir cisme çarptıktan sonra battığı bildirildi. 62 yolcu ve mürettebatın tamamının kurtarıldığı açıklandı.
Japonya’da dün facianın eşiğinden dönüldü. Çoğu ilkokul öğrencilerinden oluşan 62 kişiyi taşıyan teknenin Kagawa eyaletinin Sakaide şehri açıklarında bilinmeyen bir cisme çarparak battığı bildirildi. Sahil Güvenlik ekiplerinden edinilen bilgiye göre Yoshima Adası yakınlarında seyreden teknenin kaptanı yetkililer ile temasa geçerek yerel saat ile 16.40 sularında yüzen bir cisme çarptıklarını ve teknenin su almaya başladığını bildirdi. İçinde 52 öğrenci, 5 öğretmen, 2 tur rehberi ve 3 mürettebat dahil olmak üzere 62 yolcu bulunan teknenin kaptanının teknedekilere can yeleklerini giymelerini söylediği belirtildi. Teknenin su almaya devam etmesi üzerine bazı öğrencilerin yüksek bölümlere çıkarak kurtarılmayı beklediği, birçoğunun ise can yeleklerini giyerek denize atladığı ifade edildi.
Korkulan olmadı
Sahil Güvenlik ekiplerinin kazadan yaklaşık 1 saat sonra tüm yolcu ve mürettebatı kurtardığı bildirildi. Tekne ise dakikalar sonra tamamen suya gömülürken, olayın ardından hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki 1 tur rehberi ve 2 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Okul gezisindeydiler
Teknede bulunan öğrencilerin bölgedeki bir ilkokulda eğitim gördüğü ve çarşamba günü başlayan 2 günlük bir okul gezisinde oldukları öğrenildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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