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Japonya’da polise saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

Japonya’da bir polis memurunu bıçakla yaralayan saldırgan, polisin silahını çalarak kayıplara karıştı.

Japonya’da bir polis memurunu bıçakla yaralayan saldırgan, polisin silahını çalarak kayıplara karıştı. Polis, bölge sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.
Japonya’nın Osaka Eyaleti bu sabah polise saldırı haberi ile uyandı. Suita şehrindeki bir polis noktasında görevli polis memuru, sabah erken saatlerde görev yaptığı polis noktasının önünde bıçaklanmış olarak bulundu. Aynı bölgede görev yapan başka bir polis memuru tarafından yerel saatle sabah 05.30’da sol göğsünden bıçaklanmış olarak bulunduğu kaydedilen Suzunosuke Kose (26) adlı polisin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan polisin silahını çalan saldırgan olayın ardından kayıplara karışırken, polis bölgede yaşayan vatandaşlara evlerinde kalma ve kapılarını kilitleme çağrısında bulundu. Saldırganın 30’lu yaşlarda, 1.70 ila 1.80 cm boyunda olduğu ve koyu renk bir ceket giydiği belirtildi. Çaldığı silahla kayıplara karışan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.
Olayda yaralanan polis memurunun iki polisle birlikte aynı noktada görevde olduğu, ancak diğer iki memurun gelen bir telefon ihbarı üzerine polis noktasından ayrıldıkları öğrenildi. Saldırının bu sırada gerçekleştiğinde dikkat çeken polis, telefon ihbarının diğer polisleri oyalamak üzere saldırgan tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.
Japonya’da sıklıkla gündeme gelen polise saldırı olaylarından biri, en son geçen yıl Haziran ayında yaşanmıştı. Toyama Eyaleti’nde bir polis memurunu öldüren saldırgan, polisin silahını çalarak yakındaki bir okulun güvenlik görevlisine saldırmıştı. Geçen Eylül ayında Miyagi Eyaleti Sendai şehrinde ise başka bir polis memuru bir üniversite öğrencisi tarafından öldürülmüştü.
Osaka’da yaşanan son olay, polis noktalarına yapılan saldırıların önlenmesine yönelik çabaların gölgesinde gerçekleşti. Japonya Ulusal Polis Ajansı, ülke genelindeki polislere geçen yıl meydana gelen bir dizi saldırının tekrar etmesini önlemek için bazı adımlar atma talimatı vermişti. Olayların ardından polis memurlarına bıçaklı saldırılara karşı dayanıklı ceket giymeleri talimatı verilmiş, her polis noktasında birden fazla polis bulundurulması kararlaştırılmıştı. Mart ayından bu yana polisler, silahlarının çalınmasını önleyecek özel bir kilit mekanizması kullanmaya başlamıştı.

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