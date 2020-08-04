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Bu maske 8 dile çeviri yapıyor!

04.08.2020 10:35 | Son Güncelleme

Japonya'da bir teknoloji şirketi, takan kişinin sesini yükselterek sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olan ve Japoncadan sekiz dilde çeviri yapabilen mikrofonlu bir yüz maskesi geliştirdi.

Bu maske 8 dile çeviri yapıyor!

Japonya'da bir teknoloji şirketi, takan kişinin sesini yükselterek sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olan ve Japoncadan sekiz dilde çeviri yapabilen mikrofonlu bir yüz maskesi geliştirdi.

Donut Robotics adlı teknoloji şirketi tarafından geliştirilen maske ağız kısmına gelen bölümünde delikler bulunduğu için koronavirüse karşı doğrudan koruma sağlamıyor. Plastik ve silikondan yapılmış maske, standart yüz maskesinin üzerine takılıyor.

Maske bluetooth yardımıyla cep telefonu ya da tablete bağlanıyor, takan kişinin söylediklerini metin mesajlarına çeviriyor ve bunları seslendiriyor.

40 DOLARDAN SATILACAK

Şirketin CEO'su Taisuke Ono, "C-mask" adını verdikleri maske için "Arada virüse karşı bölmeler olduğu için bakkalların marketlerin kasalarında müşterilerin söyledikleri anlaşılmıyor. Bu maske söylediklerinizi yazıya döküyor ve okuyor" dedi.

Maskede kullanılan çeviri yazılımının aslında bir robot için geliştirildiği ancak şirketin koronavirüs salgını başlayınca bunu maskeye uyarlama kararı aldığı belirtiliyor.

40 dolardan satılacağı açıklanan maske Eylül'de piyasaya çıkacak.

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