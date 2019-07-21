HABER

Japonya’da sel uyarısı: Binlerce kişiye tahliye emri

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 09:38 | Son Güncelleme

Japonya’da etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle 111 bin kişi için tahliye emri verildi.

Japonya’da etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle 111 bin kişi için tahliye emri verildi. Yetkililer, bölge sakinlerini sel ve toprak kayması riskine karşı uyardı.
Japonya’nın batısında cumartesi başlayan ve Hiroşima, Fukuoka ve Saga eyaletlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış, bugün artarak devam etti. Japonya Meteoroloji Ajansı, Kuzey Kyushu’daki Fukuoka ve Saga eyaletlerine saatte 110 milimetre yağmur yağdığını açıkladı. Kaydedilen en şiddetli yağış ise, gece yarısından sabah 09.00’a kadar geçen 6 saatlik sürede görüldü. Kyushu’nun Kurume ve Tosu şehirleri 275 milimetre yağışa maruz kaldı.
Meteoroloji Ajansı yetkilileri, Fukuoka, Saga, Oita ve Hiroşima eyaletlerinin bazı bölümleri için toprak kayması uyarısı yaparken, bazı nehirlerde su seviyesinin sel riski seviyesinin üzerine çıktığı bildirildi.

Hayatı olumsuz etkiledi
Japonya’da etkisini gösteren aşırı yağış, hayatı da olumsuz etkiledi. Hiroşima ve Hatsukaichi şehirlerinde en az 54 bin, Kurume ve Asakura şehirlerinin bir kısmı ile Chikuzen şehrinin tamamında yaşayan 57 bin kişi için tahliye emirleri yayınlandı. Tahliye emirlerinden en az 111 bin kişi etkilendi.

Yağışlar 24 saat sürebilir
Pazartesi sabahına kadar devam edeceği tahmin edilen şiddetli yağışların, Kuzey Kyushu ve Şikoku bölgelerine 150 milimetre, Honshu bölgesine 100-120 milimetre yağmur bırakabileceği açıklandı. Yetkililer bölge sakinlerine tedbirli olma çağrısında bulundu.

İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldıİsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vurulduIrak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Uşak'ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildiUşak'ta 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

TSK teyakkuza geçti! Rumlardan Türk askerine saldırı!

TSK teyakkuza geçti! Rumlardan Türk askerine saldırı!

Haber gece yarısı geldi! 4 Türk vatandaşı kaçırıldı!

Haber gece yarısı geldi! 4 Türk vatandaşı kaçırıldı!

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Manisa'da kayık alabora oldu! 3 kişi kurtarıldı, kayıp 2 kişi aranıyor

Manisa'da kayık alabora oldu

Giresun’da yanmış ve parçalanmış erkek cesedi bulundu

Yanmış ve parçalanmış halde bulundu! 3 gözaltı

Beylikdüzü'nde 14 katlı binada dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki çocuktan biri öldü

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.