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Japonya'da Senato seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

Japon parlamentosunun (Diet) üst kanadı Senatonun 124 üyesi seçiliyor

TOKYO (AA) - Japonya'da parlamentonun (Diet) üst kanadı Senatodaki 245 üyenin 124'ünün belirlenmesine yönelik seçim yapıldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da seçmenler, Senatodaki 124 temsilciyi belirlemek için sandık başına gitti.

Başbakan Şinzo Abe'nin, çoğunluğunu koruması bekleniyor.

Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokrat Parti, 2012'den bu yana düzenlenen 5 parlamento seçiminin galibi oldu.

Başbakanı belirleyen Temsilciler Meclisine göre daha güçsüz olan Senatonun üyelerinin bir kısmı her üç senede bir yenileniyor.

Japonya parlamentosunu oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya parlamento seçim Senato

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